Frühauf po zápase s Nórskom: Špeciálne tímy spravili rozdiel. Skvelý bol aj Škorvánek

Síce odpovedali ešte v prvej tretine po góle Františka Gajdoša, no v ďalšom priebehu mali problém s rýchlosťou a obrannou hrou súpera.

"Nóri výborne korčuľovali, boli agresívni a veľmi dobre forčekovali. My sme mali problém so založením útoku. Myslím si, že to bol najväčší problém," povedal útočník Faško-Rudáš.