Pavol Regenda naďalej produkuje ako hviezda NHL. V čom vedie ligu?

Pavol Regenda v noci zo štvrtka na piatok zariadil na ľade Washington Capitals asistenciou a víťazným gólom výhru San Jose Sharks 3:2.
Bol vyhlásený za druhú hviezdu duelu a hoci stretnutie začínal v treťom útoku, dohrával ho v prvom po boku Macklina Celebriniho.
Ten ho necelé 4 minúty pred koncom druhej tretiny našiel šikovnou zadovkou voľného pred brankárom Loganom Thompsonom a michalovský rodák nezaváhal.
V boji o prvý tím nespomaľuje a naďalej si drží produkciu na úrovni hviezd NHL.
Tento rok druhý najlepší v tíme
Regenda má po 9 zápasoch za ,,žralokov“ na konte skvelých 8 bodov, za sedem gólov a jednu asistenciu. Začiatkom roka sa dokonca blysol hetrikom, hoci v danom zápase odohral iba 9 minút a 11 sekúnd.
V celej histórii NHL vsietil hetrik s nižším zápasovým vyťažením len jeden hráč. Bol ním Ian Laperriere, ktorý to v októbri 2000 zvládol s časom na ľade o 54 sekúnd nižším.
Regenda je momentálne v tomto kalendárnom roku po Celebrinim so 6 bodmi druhým najproduktívnejším hráčom San Jose.
ŠTATISTIKA: Bodovanie San Jose Sharks v roku 2026
Pri hre 5 na 5 zaznamenal za rok 2026 doteraz 5 bodov (4+1), čo je vôbec najviac z celého tímu.
Takú produktivitu od neho čakal iba málokto, veď na farme nazbieral v 28 zápasoch spolu 12 bodov (4+8). Zdá sa, že hokej v najlepšej lige sveta mu sedí rozhodne viac.
Počas zápasu s Washingtonom ho tréner Ryan Warsofsky zaradil do prvého útoku k Celebrinimu a Grafovi namiesto Černišova.
Pre médiá neskôr zhodnotil svoje rozhodnutie: ,,Úprimne povedané, tá formácia vyzerala zle. Reggie je dosť priamočiary hráč. Potrebovali sme v našej hre väčšiu priamočiarosť a myslím si, že to pomohlo.“
Patrí k najefektívnejším hráčom v lige
Regenda v doterajších zápasoch odohral spolu 122 minút a v prepočte na 60-minútový hrací čas patrí k absolútnej špičke ligy spomedzi hráčov, ktorí odohrali aspoň 30 minút.
Z pohľadu strelených gólov je s hodnotou 3,44 gólu na 60 minút hry najlepším v celej NHL.
Najvyššiu hodnotu z celej ligy má aj pri očakávaných góloch (2,1) a v počte striel na bránu (11,3) je na 7. pozícii.
Na základe toho môžeme povedať, že jeho doterajšie góly neboli z veľkej časti len dielom náhody a dokáže si aktívne vytvárať šance na skórovanie.
Z pohľadu produktivity je na 10. mieste s hodnotou 3,93 bodu na 60 minút hry. Ako vidieť v tabuľke nižšie, spoločnosť mu v TOP10 robia len elitní hráči.
ŠTATISTIKA: Bodovanie NHL v prepočte na 60-minútový hrací čas
Áno, stále je to malá vzorka, no skutočne sa nestáva, aby hráči na hrane NHL dokázali produkovať takýmto tempom, aj keď len niečo vyše 100 minút.
Aj keď pri týchto dátach bolo kritérium len 30 minút, čo je štyrikrát menej ako odohral 26-ročný Slovák, podobné čísla ako Regenda dokázali držať dlhšie len hviezdy ligy.
Šanca na zotrvanie rastie
„Robí toho veľa. Dáva góly. Je to veľký chlap, vie si chrániť puk. Hrá správnym spôsobom a robí množstvo dobrých vecí.
Je na svoju príležitosť naozaj sústredený,“ zhodnotil po víťaznom zápase tréner Sharks dôvody, prečo má Regenda šancu zostať v prvom tíme.
Otázne je, či pre neho zostane miesto. Regendu by totiž po návrate zranených hráčov mohli poslať na farmu bez toho, aby bol zapísaný na waiver list a riskovali tým jeho stratu.
Začiatkom budúceho týžďna sa definitívne dozvieme, či zotrvá pri prvom tíme. Od posledného povolania z AHL totiž odohral za Sharks sedem stretnutí.
Ak by nastúpil do desiateho duelu po sebe, zrušilo by to jeho waiver výnimku a nebolo by ho možné poslať do nižšej ligy bez ponúknutia ostatným tímom.
A prísť o hráča vo forme, aj keby len s dočasnou produkciou na úrovni hviezd ligy, by bol príliš vysoký risk a to si generálny manažér Mike Grier určite uvedomuje.
