Zacha Halákovým spoluhráčom? O Čecha majú záujem Vancouver Canucks

Marek dodáva, že o Zachu má záujem viacero klubov a je to jeden z najlepších útočníkov, ktorých sú "diabli" ochotní vymeniť.

Poprední insideri Elliotte Friedman a Jeff Marek z televízie Sportsnet prebrali možnosť príchodu Pavla Zachu do klubu z Britskej Kolumbie. Český útočník je hráčom New Jersey Devils.

Pre Čecha by mohlo ísť o novú motiváciu. V roku 2015 sa stal šestkou draftu, no úplne nenaplnil očakávania, čo sa týka aj prebiehajúcej sezóny. V 45 zápasoch zaznamenal 22 (12+10) bodov.

O Vancouveri sa už dlhšie vravelo, že by mohli predávať niekoho z trojice J. T. Miller, Brock Boeser a Conor Garland. Ak by však niekto z nich mal byť súčasťou trejdu za Zachu, zrejme by šlo o komplikovanejšiu výmenu.