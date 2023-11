O radu požiadal aj otca. Paul Stastny potichu ukončil profesionálnu kariéru

Tridsaťsedemročný útočník povedal pre portál The Athletic, že svoje rozhodnutie učinil po otvorení tohtoročných prípravných kempov.

NEW YORK. Americký hokejista Paul Stastny sa po 17 sezónach v NHL rozhodol ukončiť profesionálnu kariéru.

"Na začiatku septembra som sa rozhodol, že končím. Ešte som nedal nič na sociálne siete ani nikam inam. Do ligy som prišiel pomerne potichu a rovnako v tichosti z nej aj odchádzam. Presne tak sa mi to páči. Celé moje okolie o tom vedelo, takže sa to dostalo aj von," uviedol Stastny.