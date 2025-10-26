Veľká strata pre Montreal. Slafkovského spoluhráč sa vráti až v novom roku

Patrik Laine.
Patrik Laine. (Autor: X / Montreal Canadiens)
TASR|26. okt 2025 o 10:47
ShareTweet2

V tejto sezóne odohral päť zápasov.

MONTREAL. Fínsky hokejový útočník Patrik Laine absolvoval operáciu brušného svalstva a svojmu tímu NHL Montreal Canadiens bude chýbať tri až štyri mesiace. V sobotu to oznámil kanadský klub profiligy.

Dvadsaťsedemročný spoluhráč Juraja Slafkovského sa zranil 17. októbra vo víťaznom zápase s Nashvillom Predators (3:2 pp).

Laine v tejto sezóne odohral päť zápasov, v ktorých zaznamenal jednu asistenciu.

Druhý muž draftu 2016 vstúpil do NHL v drese Winnipegu Jets, potom hral za Columbus Blue Jackes a Canadiens.

V 537 dueloch nazbieral 422 bodov za 224 gólov a 198 asistencií. Ďalších 17 bodov (8+9) pridal v 26 dueloch play off.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Patrik Laine.
Patrik Laine.
Veľká strata pre Montreal. Slafkovského spoluhráč sa vráti až v novom roku
dnes 10:47|2
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Veľká strata pre Montreal. Slafkovského spoluhráč sa vráti až v novom roku