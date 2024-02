Amerika je jeho splneným snom. Koch nepremýšľal nad zmluvou v NHL ani sekundu

Neprišiel do úplne cudzej kabíny. S adaptáciou mu pomohol krajan Miloš Kelemen, ktorý sa s Arizonou taktiež dohodol po ročníku v Česku pred sezónou 2022/23.

"Keď som sem prišiel, poznali sme sa, hrali sme spolu v národnom tíme. Je dobrý pocit mať tu niekoho známeho. Ale celá partia je skvelá. Povedal by som, že sme všetci veľmi dobrí kamaráti, v hokeji aj mimo neho, všetci si dobre rozumieme," pokračoval bek, ktorého vzorom je Zdeno Chára.

Koch, známy tvrdou hrou a defenzívnym štýlom, nazbieral v prvých 36 zápasoch 9 (1+8) bodov. Čas v Severnej Amerike vníma ako lekciu.

"Verím, že človek sa môže každý deň niečo nové naučiť, v hokeji aj mimo neho. Preto sa snažím vzdelávať dennodenne. Títo chlapci sú chytrí a radia mi v dobrom. Takže sa každý deň učíme a každý deň na tom pracujeme na ľade aj mimo neho," opisuje, ako sa mu darí v Tucsone.

Na Ameriku si už s rodinou zvykli. Koch trochu vedel, do čoho ide, keďže za morom pôsobil ako junior v sezóne 2014/15.

"Jediný veľký rozdiel je, že všetko je tu také veľké a všade je veľa miesta. Jednoducho máte pocit, že máte okolo seba veľa priestoru. Páči sa mi to kvôli deťom. To je jediná vec, ktorú by som povedal, že trochu cítim, ale inak sme všetci ľudia a všetci sú na nás milí," rozhovoril sa o rozdieloch medzi USA a Európou.