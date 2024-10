Eliáš po zápasoch NHL v Prahe: Nemec má obrovský talent, sledovať Tatara je zážitok

Nevybrali ho náhodou, úspešný útočník patrí k legendám New Jersey Devils, ktorí v oboch úvodných zápasoch v O2 Aréne zdolali Buffalo Sabres (4:1 a 3:1).

Fotogaléria z 2. zápasu NHL v Prahe: Buffalo Sabres - New Jersey Devils

VIDEO: Patrik Eliáš hodil úvodné buly zápasu New Jersey - Buffalo

V profilige odohral 1240 duelov, počas nich nazbieral v drese New Jersey 1025 bodov (408 gólov a 617 asistencií).

VIDEO: Zostrih zápasu New Jersey Devils - Buffalo Sabres

"Ja som sa veľmi nezastavil, zápas som si užil až v poslednej tretine, ale to je v poriadku. Ja to robím rád a som rád, že sme začali sezónu víťazstvom. Brankár Markström podal výkon a držal tím a aj obrana hrala veľmi dobre," povedal Eliáš pre TASR.

"Myslím si, že Buffalo má kvalitu, mali veľa šancí. Takže to vyzeralo inak ako výsledky, ale vždy je dobré začať s víťazstvami a nikto sa nepýta ako sa zrodili."

"Šimon má samozrejme obrovský talent, rok čo rok sa bude zlepšovať, dostáva príležitosti na rôznych pozíciách a v iných situáciách, než na aké bol zvyknutý, čo je dobré.

Pretože to mu dá iný rozmer jeho hry a urobí ho to kompletnejším. A Tomáša sledovať je zážitok. Myslím si, že je rád, že sa vrátil do tímu, kde si hokej užíval a chlapci ho tam majú radi," zhodnotil pre TASR Eliáš.