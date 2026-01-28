Kane vyrovnal rekord Modana. Bolo by pekné spraviť to pri víťazstve, povedal

Hokejový útočník Patrick Kane z Detroitu Red Wings vyrovnal asistenciou v nočnom zápase NHL proti Los Angeles (1:3) rekord Mikea Modana v počte bodov hráčov narodených v USA.
Sekundárna asistencia pri góle Alexa DeBrincata z 58. minúty znamenala jeho 1374. bod v základnej časti súťaže.
Kane sa dostal na túto métu ako 37-ročný, zatiaľ čo Modanovi sa to podarilo až krátko po 40-tke. Kane sa nedávno stal siedmym Američanom, ktorý nastrieľal 500 gólov v základnej časti profiligy.
Pred ním sa to podarilo iba Keithovi Tkachukovi, Jeremymu Roenickovi, Joeovi Mullenovi a Brettovi Hullovi, ktorý síce reprezentoval USA, no narodil sa v Kanade. Po 1341 zápasoch má na konte 500 gólov a 874 asistencií.
Modano, rovnako ako Kane, získal 1374. bod v drese Detroitu. Kariéru ukončil v roku 2011, počas nej strelil 561 gólov a pridal 813 asistencií. Odohral 1499 zápasov, o jubilejný ho pripravil tréner Mike Babcock, ktorý ho v záverečnom zápase sezóny 2010/2011 nenominoval na súpisku.
VIDEO: Kane vyrovnal v počte bodov Modana
Kane bol po prehre 1:3 sklamaný a o svojom míľniku príliš nerozprával.
Je ťažké po prehre hovoriť o rekorde
„Dnes nám nič nevyšlo podľa predstáv, takže je ťažké hovoriť o rekorde a myslieť naň. Dúfam, že ďalší zápas dopadne lepšie a ja sa posuniem pred Mikea. Bolo by pekné spraviť to pri víťazstve,“ povedal Kane podľa nhl.com.
Možnosť osamostatniť sa na čele historického bodovania Američanov bude mať v noci na piatok v domácom dueli proti Washingtonu.
„V tomto momente sa musíme ukázať ako ľudia. Nikto z nás nie je šťastný, že sme prehrali. On však dosiahol významný míľnik. Je len jeden bod od toho, aby bol na vrchole hory.
Tešíme sa z jeho bilancie. Keď sa bude o dvadsať rokov rozprávať jeho príbeh, nebude sa upriamovať pozornosť na to, že to bola prehra,“ poznamenal tréner Detroitu Todd McLellan.
Kane bol súčasťou rekordu, ktorý vytvoril Modano
Zaujímavosťou je, že mladík Kane bol súčasťou osláv rekordu, ktorý vytvoril Modano v roku 2007.
V rámci propagácie odovzdania pomyselnej pochodne sa Modano zúčastnil na mediálnej akcii v hoteli Empire v New Yorku spolu s dovtedajším rekordérom Philom Housleym a predchádzajúcim držiteľom rekordu Joeom Mullenom.
Na akciu pozvali aj vtedy čerstvú jednotku draftu, ktorou bol práve Kane. „Bola to zábavná naháňačka. Keď je to blízko, tak na to všetci myslia a každý sa na to pýta. Umieral som túžbou, aby som to dokázal vo farbách Dallasu a pred domácimi fanúšikmi.
Ako sa však situácia vyvinula, tak som si vravel, že to dotiahnem do konca nech to bude kdekoľvek,“ prezradil Modano.
Pred Housleyho sa posunul dvomi gólmi v zápase proti San Jose (3:1) 7. novembra 2007. „Bola to úľava,“ dodal Modano.
Kane mohol jeho rekord zdolať aj skôr. Do aktuálnej sezóny 2025/2026 vstúpil úspešne, keď v úvodných 24 zápasoch nazbieral 23 bodov. Potom však vynechal 15 stretnutí pre zranenie a nedávno ďalších šesť.
Najproduktívnejší hráči v histórii NHL narodení v USA:
1. Patrick Kane a Mike Modano obaja 1374 bodov
3. Phil Housley 1232
4. Jeremy Roenick 1216
5. Joe Pavelski 1068
6. Keith Tkachuk 1065
7. Joe Mullen 1063
8. Doug Weight 1033
9. Brian Leetch 1028
10. Pat LaFontaine 1013
