Dieťa z Buffala to dokázalo a je najproduktívnejšie z USA. Kane zmenil spôsob, akým sa hrá hokej

Bola to nenápadná druhá asistencia, ale Patrick Kane sa ňou zapísal do histórie.
Pri góle Bena Chiarota v zápase proti Washingtonu si pripísal prihrávku, ktorá bola jeho 1375. bodom v NHL.
Toto číslo znamená nový rekord pre hokejistu narodeného v USA.
„V Detroite sa píše história!“ kričal komentátor po Chiarotovom vyrovnaní na 1:1.
Všetci hráči Red Wings vyšli na ľad, tešili sa spolu s Kaneom a gratulovali mu, zatiaľ čo z reproduktorov hrala pieseň Free Bird od Lynyrd Skynyrd.
Po oslave so spoluhráčmi Kane korčuľoval ľadom a so zdvihnutou hokejkou ďakoval fanúšikom za ich hlučné ovácie.
„Je to špeciálny moment,“ komentoval svoje pocity Kane a dodal, že si to stále ešte naplno neuvedomil. „Je dobré mať to za sebou, aby som sa naplno mohol sústrediť na zvyšok sezóny a na to, čo môžeme dosiahnuť ako tím.“
VIDEO: Asistencia Patricka Kanea proti Washingtonu
37-ročný krídelník prekonal krajana Mikea Modana, ktorý doterajší rekord zavŕšil taktiež v drese Detroitu a držal ho viac ako 18 rokov.
Modano pozeral zápas doma na svojej televízii a Kaneovi taktiež gratuloval:
„Od začiatku tvojej kariéry som vedel, že ty budeš ten, ktorý bude naháňať môj rekord. A pozri sa, dnes je ten deň,“ vravel vo videu Modano.
„Máš veľký vplyv na amerických hokejistov. Clayton Keller, bratia Hughesovci, Cole Caufield... Všetci chceli byť Patrickom Kaneom, keď vyrastali. Som na teba veľmi hrdý. Pokračuj v tom a navyšuj toto číslo, aby ho bolo ťažké prekonať pre toho, kto príde ďalej.“
Najbližšie k prekonaniu rekordu má kapitán Toronta Auston Matthews. Spomedzi aktívnych hráčov je za Kaneom druhý najproduktívnejší Američan, má 772 bodov.
Rekordný zápis mohol prísť už skôr. Kane sa tešil už v tretej minúte stretnutia po asistencii na gól DeBrincata. Zásah však nakoniec pre ofsajd neplatil.
„Je to šialené, získate pocit, že už to máte, ale potom vám to pre ofsajd zoberú,“ komentoval situáciu Kane.
Chválou pre najproduktívnejšieho hráča narodeného v USA nešetrili ani jeho spoluhráči.
„Je najlepší hráč z Ameriky, ktorý kedy hral hokej,“ povedal kapitán Red Wings Dylan Larkin. „Je to úžasné pre neho a pre jeho rodinu a je pre mňa výnimočné, že som mohol byť pri tom naživo.“
Cesta Patricka Kanea viedla cez tri tímy a na rekord potreboval 1342 duelov. Stále si tak drží bilanciu viac ako bod na zápas.
Väčšinu svojej kariéry odohral za Chicago, kde nazbieral 1225 bodov. Dvanásť pridal ako hráč New Yorku Rangers a zvyšných 138 v Detroite.
„Dieťa z Buffala to dokázalo! Kto by si to bol pomyslel, keď bol tínedžer?“ pýtal sa komentátor.
Kane bol prvá voľba na drafte 2007. Hráča menšieho vzrastu si vybralo Chicago a tento výber ovplyvnil budúcnosť klubu, ktorý s Kaneom v zostave získal tri Stanley Cupy. Práve Kane bol jedným z najdôležitejších prvkov úspechu Blackhawks.
Počas svojej kariéry získal aj Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča sezóny 2015/16. V talóne má Calder Trophy pre najlepšieho nováčika, Hart Trophy pre najužitočnejšieho hráča, Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play-off aj Ted Lindsey Award pre najlepšieho hokejistu z pohľadu hráčov.
„Zmenil spôsob, akým sa hrá hokej. Je absolútna legenda a je skvelé, že je Američan,“ chválil ho obranca Bostonu Charlie McAvoy.
Patrick Kane teraz drží prvenstvo v produktivite hráčov narodených v USA, ale v tabuľke Američanov je druhý.
Vedie ju Brett Hull, ktorý sa narodil v Kanade, mal dvojité občianstvo, ale reprezentoval USA a je vedený ako Američan. Na konte má 1391 bodov, teda o 16 viac ako Kane a dá sa očakávať, že aj jeho útočník Detroitu prekoná.
Poradie
Hráč
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
1.
Brett Hull
1269
741
650
1391
2.
Patrick Kane
1342
500
875
1375
3.
Mike Modano
1499
561
813
1374
4.
Phil Housley
1495
338
894
1232
5.
Jeremy Roenick
1363
513
703
1216
„Myslím si, že to má stále v sebe,“ hovoril o Kaneovi spoluhráč Alex DeBrincat. „Stále patrí medzi najinteligentnejších hráčov, s ktorými som hral a svoju šikovnosť stále ukazuje. Ak bude stále chcieť hrať, bude toho schopný a v lige ešte môže byť rozdielovým hráčom.“
Kane oslávil v novembri 37. narodeniny a momentálne je 17. najstarším hráčom v NHL. Zmluva mu platí do konca súčasnej sezóny a je na ňom, či bude pokračovať ďalej.
V aktuálnom ročníku má 32 bodov v 40 zápasoch, pravidelne nastupuje v druhom útoku a je šiestym najproduktívnejším hráčom svojho tímu.
„Je na dobrej ceste stať sa najlepším americkým hokejistom histórie,“ povedal o ňom Jack Hughes.
