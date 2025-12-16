Detroitu opäť nepomôže hviezdny útočník. Chcel by si zahrať na blížiacich ZOH

Hokejista Detroitu Red Wings Patrick Kane sa teší z gólu.
TASR|16. dec 2025 o 12:15
Trápi ho zranenie v hornej časti tela.

Americký hokejový útočník Patrick Kane bude pre zranenie v hornej časti tela pauzovať minimálne v dvoch zápasoch zámorskej NHL.

Tréner Detroitu Todd McLellan informoval, že Kanea trápi zranenie v hornej časti tela, ktoré kluboví lekári posudzujú zo dňa na deň.

Kane sa zranil v sobotňajšom zápase proti Chicagu (4:0). K víťazstvu nad svojím bývalým tímom prispel gólom a asistenciou, pričom duel riadne dohral s celkovým časom na ľade takmer 18 minút. Kane vynechá zápasy proti NY Islanders a Utahu Mammoth.

V prebiehajúcej sezóne nazbieral v 24 zápasoch 23 bodov za šesť gólov a sedemnásť asistencií. V ôsmich zápasoch pred zranením nazbieral desať bodov.

Kane nefiguruje medzi šiestimi hráčmi, ktorí majú istú účasť v drese USA na nadchádzajúcich ZOH v Taliansku.

Viackrát však vyjadril nádej štartovať na olympijskom turnaji. Doteraz sa na ňom predstavil dvakrát, v roku 2010 získal bronz.

