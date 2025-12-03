Po dekáde nastane zmena u Švajčiarov. Fischer získal štyri striebra a ešte má dve šance

Jedna kapitola sa končí, nová začína. Patrick Fischer sa po desiatich formujúcich rokoch lúči s postom trénera švajčiarskych hokejistov. Nahradí ho Jan Cadieux, ktorý podpísal zmluvu do leta 2028.
Informovala o tom oficiálna stránka tamojšieho zväzu.
Patrick Fischer, ktorému zmluva končí po domácich majstrovstvách sveta 2026 vo Švajčiarsku, sa rozhodol po desiatich mimoriadne úspešných rokoch odstúpiť z funkcie hlavného kormidelníka po nadchádzajúcich dvoch veľkých podujatiach (ZOH a MS).
Fischer formoval národný tím počas celej dekády a priviedol ho k mnohým športovým vrcholom, ako aj k zisku celkovo štyroch strieborných medailí z MS — z toho troch ako hlavný tréner (2018, 2024, 2025) a jednej v roku 2013 ako asistent Seana Simpsona.
VIDEO: Zostrih z finále MS 2025 medzi Švajčiarskom a USA
„Po desiatich intenzívnych rokoch dozrelo rozhodnutie odovzdať národný tím do iných rúk,“ hovorí Patrick Fischer.
„Bolo to neuveriteľne obohacujúce obdobie a som hrdý na to, čo sme spolu dosiahli. Moja vďaka patrí všetkým hráčom, realizačnému tímu, Švajčiarskej hokejovej federácii za dôveru a vášeň, ako aj fanúšikom za ich jedinečnú podporu.
Zároveň je dôležité, aby sa stanovili nové pravidlá, ktoré posunú tím ďalej. Moja plná pozornosť smeruje k Olympijským hrám v Miláne a Cortine a k domácim MS v Zürichu a Fribourgu.
Teraz záleží len na tom, aby sme tím optimálne pripravili a úspešne reprezentovali Švajčiarsko.“
Nástupcom Fischera bude Jan Cadieux, ktorý začal svoju trénerskú kariéru v roku 2014 v Fribourg-Gottéron, kde najprv viedol kategóriu U20-Elit.
Paralelne zbieral skúsenosti ako asistent trénera švajčiarskej reprezentácie U18 a U19. Po dvoch sezónach s Ticino Rockets v druhej švajčiarskej lige prešiel v roku 2019 do Genève-Servette.
Tam najprv pôsobil ako asistent, až kým sa v roku 2021 nestal hlavným trénerom a v roku 2023 priviedol Ženevu k prvému majstrovskému titulu v klubovej histórii.
O rok neskôr vyhral s GSHC aj Ligu majstrov.
Od mája 2025 stojí Cadieux na striedačke švajčiarskej reprezentácie do 20 rokov. Okrem toho je od MS v Dánsku a Švédsku členom trénerského štábu A-reprezentácie – úlohu, ktorú bude zastávať aj na dvoch nadchádzajúcich veľkých podujatiach (ZOH 2026 a domácich MS v tom istom roku).
„V prvom rade by som rád poďakoval Patrickovi Fischerovi za jeho vynikajúcu prácu a dlhoročné nasadenie.
Vďaka nemu sa švajčiarska národná reprezentácia počas viac ako desaťročia neustále vyvíjala a slávila mnohé úspechy.
S Janom Cadieuxom sme našli ideálneho nástupcu — niekoho, kto bude dôsledne pokračovať vo švajčiarskej identite aj v pozitívnom vývoji nášho národného tímu a zároveň prinesie nové impulzy,“ hovorí Lars Weibel, športový riaditeľ federácie.
„Vďaka jeho zanietenej práci v našich mládežníckych reprezentáciách a ako asistent trénera A-reprezentácie dokonale pozná naše hodnoty, ako aj naše talenty, hráčov A-tímu a našich hokejistov z NHL.
Je to tiež silný signál, že môžeme pokračovať v úspešnej ceste so švajčiarskymi trénermi. Sme radi, že sme riešenie nástupníctva zabezpečili už včas, aby sme mohli s potrebným pokojom a kontinuitou začať prípravu na nadchádzajúce veľké podujatia.“
Aj Jan Cadieux sa teší na nadchádzajúcu výzvu: „V prvom rade ďakujem zodpovedným za prejavenú dôveru. Je to veľká česť a napĺňa ma hrdosťou, že môžem prevziať švajčiarsku A-reprezentáciu ako hlavný tréner a sprevádzať ju v jej vývojovom procese.
Chceme spojiť výkon, vášeň a tímového ducha na najvyššej úrovni a spoločnými silami dosiahnuť stanovené športové ciele.“
Federácia ďakuje Patrickovi Fischerovi za jeho prácu, vášeň a mimoriadny prínos pre švajčiarsky hokej.