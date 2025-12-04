Útočník so slovenskými koreňmi sa dočká veľkej pocty. S ním aj Ambühl s Bergeronom

Thomas Vanek.
Thomas Vanek. (Autor: SITA/AP)
4. dec 2025
Novými členmi budú i Niklas Kronwall s Ralphom Kruegerom.

Novými členmi Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) sa stanú Patrice Bergeron, Thomas Vanek, Niklas Kronwall, Andres Ambühl, Ralph Krueger, Florence Schellingová a Cassie Campbell-Pascallová.

Slávnostné uvedenie siedmich nových členov do elitnej spoločnosti sa uskutoční v závere svetového šampionátu vo Švajčiarsku (15.- 31. mája). Sieň slávy bude mať po ich príchode už 258 členov.

Do prestížnej spoločnosti sa v najrýchlejšom možnom čase dostal švajčiarsky útočník Ambühl. Do histórie svetového hokeja sa zapísal najmä s rekordnými 20 účasťami na MS, z ktorých si odniesol tri strieborné medaily.

Päťkrát štartoval na ZOH. Kariéru ukončil po sezóne 2024/2025.

Bývalý kanadský útočník Patrice Bergeron a švédsky obranca Niklas Kronwall sú členmi tzv. Zlatej trojkoruny (Triple Gold Club), keď počas kariéry získali Stanleyho pohár, zlato zo ZOH a triumfovali aj na MS.

Popri nich vstúpi do Siene slávy aj bývalý rakúsky útočník, ktorý má aj slovenské korene Thomas Vanek.

V NHL odohral 14 sezón, na medzinárodnej scéne absolvoval v drese Rakúska viacero šampionátov a zahral si aj na ZOH.

Ženský hokej budú v zozname nových členov Siene slávy IIHF zastupovať švajčiarska brankárka Florence Schellingová a Kanaďanka Cassi Campbellová-Pascallová.

Bývalý tréner Ralph Krueger vstúpi do Siene slávy v kategórii budovateľ.

Reprezentácie

