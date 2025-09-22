Pastrňák je už fit. Po zdravotných problémoch sa zapojil do prípravy Bostonu

David Pastrňák
David Pastrňák (Autor: TASR/AP)
TASR|22. sep 2025 o 19:38
V troch sezónach za sebou nevynechal ani jeden zápas.

BOSTON. Český hokejista David Pastrňák sa zapojil do prípravy Bostonu Bruins pred novou sezónou NHL.

Najlepší strelec „medveďov" z uplynulého ročníka nestihol začiatok tréningového kempu pre zápal šliach.

V pondelok vykorčuľoval na ľad v prvom útoku spoločne s Morganom Geekiem a Eliasom Lindholmom.

Dvadsaťdeväťročný Pastrňák bol v uplynulej sezóne na čele štatistík spomedzi hráčov Bostonu.

V 82 dueloch nazbieral 106 bodov (43+63), čo bolo takmer dvakrát viac ako zaznamenal Geekie.

Všetky zápasy základnej časti odohral Pastrňák v tretej sezóne za sebou, Bruins sa však prvýkrát od roku 2016 nedostali do play off. Informovala o tom oficiálna webová stránka profiligy.

