Český vicemajster ukázal svoju silu. Slovanisti odchádzajú z Pardubíc s výpraskom

Tipsport liga - prípravný zápas
Pardubice - Slovan Bratislava 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)
Góly: 4. Herčík (Poulíček), 10. Vondráček (Švec), 23. Formánek (Stránský, Urban), 27. Mandát (Košťálek, Herčík), 31. Tourigny (Košťálek), 44. Herčík (Mandát), 56. Tourigny (Košťálek) - 8. O'Connor (Dmowski, Elson)
PARDUBICE. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali na ľade HC Dynamo Pardubice 1:7 v piatkovom prípravnom zápase pred novou sezónou Tipsport ligy.
Jediný gól slovenského mužstva strelil v 8. minúte v presilovke obranca Ryan O'Connor. V tom čase vyrovnával skóre na priebežných 1:1.
Bilanciou 2+1 sa zaskvel Daniel Herčík a rovnako dva góly zaznamenal aj bývalý hráč trenčianskej Dukly či tímu Vlci Žilina Miguel Tourigny.
Slovan tak nenadviazal na duel s Hradcom Králové, ktorý bol oveľa vyrovnanejší - 1:3. Tím Brada Tappera čaká od pondelka päťdňové sústredenie v Tatrách.
Najbližšie sa belasí predstavia 22-23. augusta na turnaji v Grazi.