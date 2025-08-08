Český vicemajster ukázal svoju silu. Slovanisti odchádzajú z Pardubíc s výpraskom

Kanadský tréner Brad Tapper počas tréningu hráčov HC Slovan Bratislava.
Kanadský tréner Brad Tapper počas tréningu hráčov HC Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
8. aug 2025 o 21:10
O jediný gól Slovana sa postaral Ryan O'Connor.

Tipsport liga - prípravný zápas

Pardubice - Slovan Bratislava 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)

Góly: 4. Herčík (Poulíček), 10. Vondráček (Švec), 23. Formánek (Stránský, Urban), 27. Mandát (Košťálek, Herčík), 31. Tourigny (Košťálek), 44. Herčík (Mandát), 56. Tourigny (Košťálek) - 8. O'Connor (Dmowski, Elson)

PARDUBICE. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali na ľade HC Dynamo Pardubice 1:7 v piatkovom prípravnom zápase pred novou sezónou Tipsport ligy.

Jediný gól slovenského mužstva strelil v 8. minúte v presilovke obranca Ryan O'Connor. V tom čase vyrovnával skóre na priebežných 1:1.

Bilanciou 2+1 sa zaskvel Daniel Herčík a rovnako dva góly zaznamenal aj bývalý hráč trenčianskej Dukly či tímu Vlci Žilina Miguel Tourigny.

Slovan tak nenadviazal na duel s Hradcom Králové, ktorý bol oveľa vyrovnanejší - 1:3. Tím Brada Tappera čaká od pondelka päťdňové sústredenie v Tatrách.

Najbližšie sa belasí predstavia 22-23. augusta na turnaji v Grazi.

Tipsport liga

    Český vicemajster ukázal svoju silu. Slovanisti odchádzajú z Pardubíc s výpraskom
    dnes 21:10
