ONLINE: HKM Zvolen - HK Nitra dnes, Tipos extraliga LIVE (30. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 30.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK Nitra. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen sa stále nevie dostať do formy. Aktuálne držia Rytieri sériu troch prehier. Všetko sú to síce prehry so samotných záverov, ale žiaľ Zvolen odchádza bez bodov a súperi v tabuľke mu utekajú. O všetky body prišli v stredu v závere v Trenčíne a ešte horšie dopadli v piatok na ľade posledných Nových Zámkov. V zápase viedli 3:0 aj 4:2. Vedenie však nielenže neudržali, ale 21 sekúnd pred koncom inkasovali a nakoniec prehrali 4:5. Trpkú prehru vyhratého zápasu si môžu napraviť dnes proti Nitre. Domáce mužstvo avizuje, že v zostave nastúpi Christopher Tyler Podkonický, ktorý by sa mal vo veku 15 rokov, 1 mesiac a 8 dní stať historicky najmladším hráčom, ktorý kedy nastúpil v slovenskej extralige. O viac ako tri mesiace by mal tak prekonať svojho otca Andreja Podkonického, ktorý tento rekord drží už tri desaťročia. Tak mladému "Podkanovi" držme všetci palce, nech mu premiéra v Áčku vyjde.



Nitra tiež ťahala sériu troch prehier v rade, tú však v piatok pretrhla a doma zdolala Trenčín 4:1. Nitre sa zvykne vo Zvolene tradične dariť, navyše Corgoni chcú určite bodovať, pretože na diaľku cítia, že by mohli preskočiť v tabuľke Banskú Bystricu a zaujať tretie miesto. Navyše Zvolenu majú čo vracať, pretože minulý vzájomný zápas s nimi doma prehrali 5:6 a pomsta zvykne byť sladká. Nepredbiehame ale a počkajme si na samotný zápas.