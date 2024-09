ONLINE: HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipos extraliga LIVE (3. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 3.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK 32 Liptovský Mikuláš. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen určite nezažíva ideálny vstup do sezóny. V piatok vybuchol v Poprade, kde prehral 7:2 a nečakala sa ani prehra v nedeľu v Nových Zámkoch 3:2. Asi najväčším problém Zvolena je aktuálne premieňanie presilových hier. HKM mal k dispozícii osem presiloviek, ale nevyužil zatiaľ ani jednu. Ďalším možným problémom je útočná aktivita, pretože aj tých osem presiloviek je zatiaľ druhé najmenšie číslo v lige. Zvolen je teda aktuálne po dvoch kolách podobne ako Trenčín a Liptovský Mikuláš bez bodu. Dnes však nastúpia zverenci Martin Štrbu na úvodný domáci zápas práve proti Liptákom určite so zámerom nulu v počte získaných bodov zmazať.



Liptovský Mikuláš je zatiaľ síce bez bodu, rovnako ako Zvolen, ale obe ich prehry boli iba o jeden gól. 3:2 piatok v Žiline a 3:4 doma v nedeľu s Popradom. Tým som chcel poukázať, že nula získaných bodov u Liptákov môže byť mätúca. Liptáci navyše majú Zvolenu aj čo vracať, keďže s ním v minule sezóne vypadli v kvalifikácii o play off. Teraz je však nová sezóna. Je tu nový Zvolen a aj nový Liptovský Mikuláš a uvidíme, kto na ľade predvedie lepšiu formu.