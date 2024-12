Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 32.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HC MONACObet Banská Bystrica. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen je stále mimo formy. Z posledných piatich zápasov získali Zvolenčania jediný bodík. V tabuľke im stále patrí delené deviate miesto, o ktoré sa delia s Trenčínom. V poslednom kole nastúpili v Bratislave a odišli odtiaľ s prehrou 6:3. Dnes nastúpia proti svojmu odvekému rivalovi z Banskej Bystrice už ale s novým trénerom, pretože vedenie včera odvolalo hlavného trénera Martina Štrbu a ako hlavného trénera menovalo Zvolenčanom veľmi známeho Petra Mikulu. Tak sa nechajme prekvapiť ako tento uznávaný tréner, ktorý so Zvolenom vybojoval aj titul, pomôže nakopnúť mužstvo z aktuálnej výsledkovej krízy.



Banská Bystrica je tiež ďaleko od formy. Z posledných troch zápasov získali Barani len dva body, no stále si držia tretiu priečku. Na druhých Spišiakov strácajú päť bodov a zospodu sa na nich tlačí už Slovan a Nitra. Spomínal som vzájomnú bilanciu z tejto sezóny. Zvolen je zrejme jediné mužstvo extraligy, ktoré Banská Bystrica ešte nedokázala poraziť. Lenže ak zverenci Vladimíra Országha nechcú o tretiu priečku prísť musia už dnes zabodovať.