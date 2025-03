Pekný podvečer všetkým nadšencom hokeja! V piatok sa odohrá posledné 54. kolo základnej časti Tipos Extraligy. Hokejisti Spišskej Novej Vsi sa tešia z trofeje Dušana Pašeka, ktorú získali za prvenstvo v tabuľke. Po ročníku 2024/2025 opustia extraligu Nové Zámky, ktoré skončili beznádejne posledné. V podstate sa bojuje ešte o šiestu priečku zaručujúcu priamy postup do štvrťfinále, ale to by museli Popradčania zaváhať s poslednými Novými Zámkami a Slovanisti získať tri body proti Košiciam. Za tri body bude chcieť zvíťaziť aj trenčianska Dukla, ktorá vyzve nepredvídateľných Liptákov.



HK DUKLA Trenčín: Vojaci o play-off zabojujú v predkole, v ktorom si zmerajú sily s michalovskými Líškami. Oba tieto tímy majú v tabuľke rovnaký počet bodov, takže ak vyhrajú svoje posledné zápasy, tak ôsma priečka bude patriť Trenčanom, ktorí majú lepšiu bilanciu vo vzájomných dueloch, čím by začínali predkolo v domácom prostredí. Trenčania sa môžu spoľahnúť aj na svojho najproduktívnejšieho hráča, ktorým je Kanaďan Sean Josling. Ten si pripísal 57 bodov (28G, 29A) a v celkovom hodnotení mu aktuálne patrí tretie miesto, ktoré si môže ešte vylepšiť.



HK 32 Liptovský Mikuláš: Liptákom sa po poslednom kole končí sezóna. Predposledné 11. miesto im zaručilo udržanie sa v najvyššej súťaži. Keď už im o nič nešlo, tak vedenie ešte pred koncom prestupového obdobia rozpredalo väčšiu časť kádra. Liptáci vedia potrápiť akéhokoľvek súpera a Trenčanom len tak nedarujú víťazstvo. V mužstve ostal Američan Max Gerlach, na ktorého je spoľahnutie pri strieľaní gólov a získavaní bodov do produktivity. V tejto sezóne má na svojom konte 39 bodov (18G, 21A).