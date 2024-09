ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Košice dnes, Tipos extraliga LIVE (3. kolo)

V septembrovom 3. kole Tipos Extraligy budú hostiť vojaci HK DUKLA Trenčín oceliarov HC Košice. V minulom ročníku sa stretli celky štyrikrát, oba si pripísali po dve víťazstvá.



HK DUKLA Trenčín: Trenčania sa od úvodu sezóny zatiaľ trápia. Prvé stretnutie prehrali s Nitrou na domácom štadióne vysoko 2:7. V nedeľu cestovali do Spišskej Novej Vsi, kde taktiež neuspeli a podľahli rysom 1:4. Trápia sa najmä v efektivite, o čom svedčí negatívne skóre 3:11 a nula bodov na konte. Po dvoch zápasoch opustil Duklu Martin Jakúbek, ktorý sa tak rozhodol na základe vlastnej žiadosti.



HC Košice: Košičania vstúpili do nového ročníka výhrou nad Michalovcami 3:2 po samostatných nájazdoch. V druhom zápase zakopli v Banskej Bystrici, keď dvakrát viedli o dva góly a nakoniec prehrali 3:4 taktiež po nájazdoch. Na konte majú tri body so skóre 3:3.