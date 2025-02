ONLINE: HK Poprad - HC Slovan Bratislava dnes, Tipos extraliga LIVE (49. kolo)

Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného zápasu z Tipos Extraligy. Dnes si pozrieme zápas medzi HK Poprad a HC SLOVAN Bratislava.



HK Poprad



Kamzíci majú pod vedením trénera Jána Šimka veľmi slušnú formu. z posledných desiatich zápasov dokázali vyhrať až 7. Aktuálne patrí hráčom Popradu 7. pozícia so ziskom 71 bodov a pozitívnym skóre 148:131. Poprad stráca na šiestu priečku, ktorá zaručuje priamy postup do Play off 5 bodov. Ak by dnes vyhral môže náskok svojho dnešného súpera znížiť. Uvidíme ako sa im bude v dnešnom zápase dariť.



HC SLOVAN Bratislava



Vedenie Slovana nebolo spokojné s výsledkami klubu a odniesol si to tréner Peter Oremus. Na jeho miesto sa postavil Tomáš Surový. Pod jeho vedením odohrali hráči Slovana jeden zápas a na domácom ľade podľahli Vlkom zo Žiliny 1:2 po predĺžení. Ako už bolo spomínané hostia majú pred dnešným súperom 5 bodový náskok. Dnes sa hrá teda veľmi dôležitý zápas o prvú šestku.