ONLINE: HK Nitra - HK Dukla Trenčín dnes, Tipos extraliga LIVE (12. kolo)

Vážení fanúšikovia slovenského hokeja. Vítam vás pri sledovaní zápasu medzi HK Nitra a HK Dukla Trenčín, ktorý je na programe v rámci 12. kola Tipos extraligy.



HK Nitra sa pokúsi o víťazstvo na domácom ľade po poslednej kontroverznej prehra proti Banskej Bystrici (2:3pp) a zabojuje o dôležité body do tabuľky, keď sa aktuálne nachádza na 6. mieste so ziskom 21 bodov a skóre 44:37.



Hokejisti HK Dukla Trenčín naopak okupujú predposledné miesto so 6 bodmi, keď sa im v aktuálnom ročníku podarilo zvíťaziť iba v dvoch prípadoch, teda proti Novým Zámkom a Žiline. Od vtedy čakajú na víťazstvo už tri zápasy v rade, pričom sa dnes o neho pobijú pred fanúšikmi domácich.