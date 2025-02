ONLINE: HK Nitra - HK Poprad dnes, Tipos extraliga LIVE (46. kolo)

Po reprezentačnej prestávke odštartovalo 46. kolo Tipos Extraligy zápasom medzi Michalovcami a Novými Zámkami. V tomto online textovom prenose vám prinesieme informácie z duelu HK Nitra a HK Poprad. Po odohratých troch vzájomných stretnutiach sú na tom lepšie Corgoni, ktorí sa z výhry tešili dvakrát.



HK Nitra: Po zápase Nitry so Žilinou, ktorý Corgoni vyhrali 5:1, sa strhla bitka medzi fanúšikmi. Klub za tento incident dostal finančnú pokutu v celkovej výške 2000€. Nitrania hrajúci aktuálne s dobrou domácou formou sú usadení na treťom mieste. Na druhú priečku strácajú sedem bodov a na štvrtý Slovan majú trojbodový náskok. Lídrom produktivity v tíme je Jakub Lacka, ktorý nazbieral 37 bodov (13G, 24A).



HK Poprad: Kamzíci ťahajú úspešnú trojzápasovú šnúru výhier. Poradili si s Novými Zámkami, Zvolenom a Liptovským Mikulášom. V tabuľke okupujú pozície, ktoré znamenajú súboje o postup do štvrťfinále. Aktuálne sú na ôsmom mieste, pričom na šieste Michalovce strácajú jediný bod a na deviaty Trenčín majú práve bod k dobru. Na ľade súperov sa im príliš nedarí, takže nemožno o nich hovoriť, že by boli favoritom tohto zápasu. Celkovú produktivitu si podmanili Popradčania. Andrew Calof má 55 kanadských bodov (16G, 39A) a Adam Cracknell 50 bodov (30G, 20A).