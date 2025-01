Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 40. kola Tipos extraligy medzi Michalovcami a Zvolenom.



HK DUKLA Ingema Michalovce



Michalovský tím potreboval nový impulz. Púť trénera Tomeka Valtonena uplynula po stratenom zápase so Spišskou Novou Vsou. Hneď nastúpil navrátilec Juraj Faith, no tentoraz sa ujal pozície hlavného kouča, keďže v minulosti bol v Dukle ako asistent. Jeho premiéra v Poprade dopadla výborne. Jediný gól Lukáša Škvareka z druhej tretiny stačil na tri body. V Michalovciach veria, že z tejto sezóny ešte dokážu niečo úspešné vyťažiť.



HKM Zvolen



Zvolen v piatok pauzoval, duel v Bratislave sa odohrá budúci utorok. Pod Pustým hradom taktiež nedávno menili trénera. Stavili na Petra Mikulu a mužstvo nazbieralo zopár víťazstiev. V prípade hostí to ešte môže súboj o šiestu priečku v tabuľke, ktorá garantuje priamy postup do play-off.