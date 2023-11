HK 32 Liptovský Mikuláš



Liptáci majú na svojom konte zatiaľ 27 bodov a majú vyrovnané skóre 57:57. Dnes majú proti sebe súpera z Nových Zámkov. Očakáva sa vyrovnaný a ofenzívny hokej. Uvidíme ako to bude vyzerať na ľade.



HC MIKRON Nové Zámky



Hostia majú na svojom konte zatiaľ 28 bodov. Majú o jeden bod viac ako ich dnešný súpera. Novozámčania mali výborný vstup do sezóny. Z posledných siedmich zápasov dokázali vyhrať iba jediný a to v Banskej Bystrici 4:1. Každopádne sa rozhodne na ľade.