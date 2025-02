Vážení fanúšikovia slovenského hokeja. Vítam vás pri sledovaní zápasu medzi HK 32 Liptovský Mikuláš a HKM Zvolen, ktorý je na programe v rámci 46. kola Tipos extraligy.



Hokejisti HK 32 Liptovského Mikuláša sa pred reprezentačnou prestávkou rozlúčili porážkou s Popradom 0:3, hoci v predchádzajúcich štyroch vystúpeniach zvíťazili hneď trikrát. Nadviazať tak budú chcieť na domácu výhru so Žilinou (4:1), ktorá by ich posunula na predbežné 10. miesto v ligovej tabuľke, teda znamenajúce postup do predkola o play-off.



HKM Zvolen totiž figuruje s 57 bodovým ziskom na spomínanom 10. mieste, teda len s dvojbodovým náskokom pred Liptovským Mikulášom. Napriek nevýraznej forme si v poslednom vystúpení poradili s Novými Zámkami 4:3 po nájazdoch.