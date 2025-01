Prajem pekný večer pri sledovaní zápasu z Tipos extraligy. Dnes sa pozrieme na súboj medzi HK 32 Liptovský Mikuláš a Vlci Žilina.



HK 32 Liptovský Mikuláš



Liptáci sa už dlhú dobu držia na jedenástaje priečke. O vypadávajúcom je rozhodnuté a tak sa domáci hokejisti môžu sústrediť na boje o predkolo Play off. Zverenci Peterisa Skudru majú na svojom konte 52 bodov a negatívne skóre 119:131. Na desiaty Zvolen strácajú tri body. Liptovský Mikuláš odohral svoj posledný zápas na domácom ľade proti Dukle Trenčín a po vyrovnanom priebehu prehral 1:2 po predĺžení. Dnes majú proti sebe nováčika zo Žiliny. Očakáva sa ofenzívny zápas.



Vlci Žilina



Žilinčania predvádzajú v tejto sezóne famózne výkony. Na svojom konte majú 73 bodov a pozitívne skóre 140:120. Vlkom patrí parádna štvrtá pozícia a vyzerá to tak, že zverenci Milana Bartoviča sa nadobro usadili v prvej šestke zaručujúcej priamy postup do Play off. Žilina vyhrala z posledných desitatich zápasov až osem. Posledný súboj však nezvládla, keď prehrala na ľade Zvolena vysoko 1:5.