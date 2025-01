ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Ingema Michalovce dnes, Tipos extraliga LIVE (41. kolo)

HK 32 Liptovský Mikuláš



Liptáci sa už nemusia trápiť so záchranárskými prácami a môžu sa sústrediť na boj o Play off. Na svojom konte majú zatiaľ 45 bodov a negatívne skóre 114:127. Aktuálne im patrí však až jedenásta pozícia. Dnes majú proti sebe súpera z Michaloviec. Hráči Liptovského Mikuláša nemajú zrovna oslnivú formu. Z posledých piatich zápasov prehrali štyri.



HK DUKLA Ingema Michalovce



Hostia z Michaloviec dokázali v priebehu sezóny nazbierať 57 bodov a majú negatívne skóre 113:120. Michalovciam patrí aktuálne siedma pozícia. Svoj posledný ligový zápas odohrali na domácom ľade proti Žiline a vo vyrovnanom zápase prehrali 2:3 po predĺžení. Michalovce stále reálne bojujú o šiesti priečku zaručujúcu priamy postup do Play off. Na šiestu Žilinu momentálne strácajú 9 bodov.