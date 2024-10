ONLINE: HC Košice - Vlci Žilina dnes, Tipos extraliga LIVE (15. kolo)

Vážení fanúšikovia slovenského hokeja. Vítam vás pri sledovaní zápasu medzi HC Košice a DOXXbet Vlci Žilina, ktorý je na programe v rámci 15. kola Tipos extraligy.



HC Košice ako druhé mužstvo tabuľky má na svojom konte až 31 bodov, vrátane skóre 54:29. Oceliari sa môžu pochváliť skvelou formou, keď po porážke s bratislavským Slovanom (3:4sn), dokázali zvíťaziť proti Michalovciam (4:2), Banskej Bystrici (4:1) a Dukle Trenčín (7:1). Najproduktívnejší hráč Košíc – Brett Pollock (9+11) sa zároveň môže pochváliť statusom 2. najproduktívnejšieho hráča ligy.



Žilinčania vstupujú do stretnutia so šnúrou štyroch prehier, ktorú bude chcieť ukončiť na ľade Košíc v Steel Aréne. Aktuálne deviate mužstvo v tabuľke má na konte 15 bodov so skóre 36:46, pričom sa budú môcť oprieť o líderskú kanadskú dvojicu v tímovom bodovaní – Nick Jones (8+6) a Miguel Tourigny (4+7).