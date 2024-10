ONLINE: HC Košice - HK Nitra dnes, Tipos extraliga LIVE (8. kolo)

Vážení priaznivci slovenského hokeja, vítam vás pri priamom prenose z v poradí ôsmeho hokejového zápolenia v rámci aktuálneho tipsportligového kolotoča. Sily si tentokrát zmerajú HC Košice a HK Nitra.



HC Košice ešte v riadnom hracom čase neprehral – i keď dvakrát si zo zápasu odniesol len jeden bod. Oceliari sa v ostatnom kole vrátili do domovskej Steel arény, v ktorej po predĺžení zdolali súpera zo Zvolena. So ziskom 15 bodov tak východniarom patrí priebežná tretia priečka v tabuľke. Spomedzi všetkých extraligových tímov inkasovali Košice najmenej gólov (12), horší útok v zmysle počtu strelených gólov má však až ôsma Žilina.



HK Nitra vstúpila do sezóny 2024/25 ako úradujúci majster z ostatného ročníka. Nitrania odštartovali sezónu dobre, potom však prišla prvá prehra a po sérii troch výhier aj prehra druhá. Týchto šesť stratených bodov odsunulo Nitru na priebežné šieste miesto v tabuľke, i keď faktom je, že Nitra zaostáva za piatym Slovanom, štvrtými Michalovcami a tretími Košicami len o bod. Zároveň má s priemerom 4,3 streleného gólu na zápas najsilnejší útok v lige, vsietila už 30 presných zásahov.