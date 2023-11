ONLINE: HKM Zvolen - HC ‘05 Banská Bystrica dnes, Tipos extraliga LIVE (20. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 20.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HC´ 05 Banská Bystrica. My vám z druhého pohronského derby sezóny opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen nehrá v optimálnej forme a má za sebou sériu štyroch prehier, čo pod trénerom Oremusom veru nebýva zvykom. Ale aj po poslednej prehre doma s Košicami domáci lodivod svojich hráčov pochválil a vyjadril sa, že po dobrom výkone ho prehra až tak nemrzí. Je teda možno iba otázkou času kedy to Rytieri zlomia. Ideálnu príležitosť majú dnes v druhom derby sezóny. Prvé na domácom ľade zvládli 6:3.



Banská Bystrica je na tom, čo sa týka aktuálnej formy ešte horšie. Veď Barani prehrali posledných päť stretnutí a majú z nich nula bodov. Nejaký podiel na tom určite má aj náhly odchod trénera Diauga Sheddena do nemeckej DELky. Včera túto dieru ale domáci funkcionári zaplátali a to veru poriadnou záplatou, nakoľko novým koučom Banskej Bystrice sa stal legendárny Fínsky útočník Raimo Helminen, člen siene slávy IIHF a majster sveta z roku 1995. Ako sa táto nová akvizícia prejaví na hre Baranou a prípadne aj na výsledku uvidíme ale až dnes od 18:00.