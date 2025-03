Vážení fanúšikovia hokeja, vítame vás pri sledovaní duelu 54. kola Tipos extraligy medzi HC MONACObet Banská Bystrica a HK Nitra.



Banská Bystrica sa pred posledným kolom nachádza na 5. mieste so ziskom 88 bodov, pričom štvrtú Žilinu strácajú 3 body. Už teraz sa však "barani" môžu pochváliť istou miestenkou medzi štvrťfinalistami. V poslednom zápase si poradili s Liptovským Mikulášom jednoznačne 6:0 a proti Nitre sa budú chcieť víťazne rozlúčiť so základnou časťou.



Nitra sa nachádza na 3. mieste so ziskom 94 bodov, ktorá sa naopak môže pochváliť trojbodovým náskokom nad "vlkmi" zo Žiliny. Proti Banskej Bystrici budú chcieť odčiniť zaváhanie z domáceho ľadu, keď naposledy podľahli Michalovciam 2:4.