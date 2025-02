Slovenskú extraligu predbehli aj Nemci či Rakúšania. Priamy zostup má viac negatív ako pozitív

Inšpiráciu by sme však mali hľadať práve v kvalitnejších ligách. Jednou z nich môže byť aj systém postupu, resp. zostupu z najvyššej súťaže.

Tento spôsob vypadávania sa prvý rok po zavedení osvedčil. V sezóne 2022/23 z extraligy vypadol Prešov, keď po tuhom boji s Mikulášom a Nitrou zostúpil do Slovenskej hokejovej ligy (SHL), alebo ako ju väčšina ľudí doteraz volá, 1. ligy.

Slovenská hokejová extraliga sa posledné roky hrdí, že patrí medzi najvyrovnanejšie. Toto tvrdenie sa často schováva za priamy zostup, ktorý u nás platí. Je to klamlivé a ľahko vyvrátiteľné.

V aktuálnej sezóne Nové Zámky dohrávajú súťaž nie týždne, ale už dva mesiace pred koncom základnej časti. Novozámčania stratia na predposledného viac ako 30 bodov, na predkolo play off možno aj 40.

Minulú sezónu vypadol nováčik z Humenného, ktorý posledné týždne základnej časti de facto už len dohrával a čakal na zostup. Na Nové Zámky stratil 12 bodov a na postup do predkola play off 18.

Niekto môže oponovať, že ostatné tímy sú možno viac natlačené v strede tabuľky, to by sa však dialo aj bez priameho zostupu. Dáta od sezóny 2003, keď zaviedli trojbodový systém, hovorí jasne.

Nezachytíte úvod sezóny, dostanete sa do problémov a na vyprázdnenom hráčskom trhu musíte začať preplácať ostatných. Keď tak aj urobíte, efekt je viac ako otázny.

Aby bolo jasné, to nie je kritika manažmentu Nových Zámkov. Skôr len logické vyústenie toho, že nechcú skončiť sezónu v astronomických červených číslach.

V jednom bode sa však manažment posledného tímu musí rozhodnúť. Športovo staviť všetko na jednu kartu a snažiť sa zachrániť za každú cenu, alebo odovzdať zbrane v januári. Ani jedna cesta nie je správna. Takto je to však aktuálne nastavené.

Nie je tajomstvo, že mnoho klubov v extralige je aj bez záchranárskych prác s rozpočtom úplne na hrane.

Úplne najväčšie negatívum je, že kluby aktuálne už od prvého kola extraligy nemajú záujem dávať šancu mladým slovenským hokejistom. Tí potrebujú často desiatky zápasov, niekedy až niekoľko sezón, aby sa stali plusovými hokejistami.

Pritom s mladými to po čase ide, ak dostanú šancu. Tých zopár kvalitných čo v extralige hrajú, pravidelne dostávajú šancu v reprezentácii, kde sa ukazujú veľmi pekne.

Samozrejme česť výnimkám, ako napríklad v Nitre, kde sa im darí zapracovať juniorov viac ako v iných tímoch. Otázka je, ako by to vyzeralo ak by náhodou hrali o záchranu, ako v sezóne 2022/23....

Generácia hráčov narodených do roku 1990 pomaly odchádza a nedarí sa ju v extralige zaceliť slovenskými mladíkmi.

Preto v nej až na zopár mien hrajú prím najmä legionári. Tých môžu mať kluby na zápasovej súpiske až sedem. To je tiež veľa. Ale je to už úplne iná téma.