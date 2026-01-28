Palát nebude pokračovať s Nemcom v New Jersey. Klub ho vymenil za ruského krídelníka

Český hokejista Ondřej Palát sa v NHL sťahuje z New Jersey do New York Islanders. Devils útočníka vymenili za Rusa Maxima Cyplakova. Informoval o tom web zámorskej ligy.
Spolu s Palátom získali Islanders ešte voľbu v treťom kole tohtoročného draftu a tiež v šiestom kole v roku 2027. Majstrovi sveta z roku 2024 zostáva ešte rok z päťročnej zmluvy na 30 miliónov dolárov.
Palát si v NHL zahrá v treťom tíme. Okrem New Jersey hral ešte za Tampu Bay, s ktorou získal dva Stanleyho poháre (2020 a 2021). V Islanders sa útočník, ktorý je v nominácii na olympijské hry v Miláne, stretne s brankárom Davidom Rittichom.
"Pally nám bude chýbať," povedal tréner New Jersey Sheldon Keefe. "Je to skvelý chlapec a vynikajúci vodca, ktorý je tvrdou prácou aj prístupom k zápasom a tréningom príkladom pre ostatných," dodal. V Devils bol jeho spoluhráčom slovenský obranca Šimon Nemec.
"Sú to všetko veci, ktoré nie sú vidieť v štatistikách, preto bol v poslednom čase dosť kritizovaný. No pre tím, ktorý sa snaží dostať niekam, kde on už bol, bol dôležitou súčasťou. Takže nám bude naozaj chýbať," poznamenal Keefe.
Palátovho odchodu ľutoval aj kapitán Devils Nico Hischier. "Každý vie, čo pre náš tím znamenal. Vyhral pohár, veľa nás toho naučil, a keď ste potrebovali, vždy ste ho mohli požiadať o pomoc.
Bol to skvelý spoluhráč a nie je ľahké vidieť ho odchádzať, "uviedol švajčiarsky center.
Palát prišiel do New Jersey ako voľný hráč v júli 2022 po desiatich sezónach v Tampe Bay, ktorá ho získala v siedmom kole draftu v roku 2011. V tomto ročníku NHL doteraz odohral 51 zápasov s bilanciou štyroch gólov a šiestich prihrávok.
Celkovo má Palát v zámorskej lige v základnej časti na konte 181 gólov a 334 asistencií v 876 zápasoch. V 155 stretnutiach play off pridal 51 gólov a 52 asistencií.
Cyplakov vo svojej druhej sezóne v NHL zatiaľ odohral 27 zápasov a zaznamenal jeden gól a jednu asistenciu.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: