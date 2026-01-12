Šéfovia pochvaľujú, médiá kritizujú. Olympijský štadión má stále problémy

Usporiadatelia zimných olympijských hier sú veľmi spokojní so skúšobnou prevádzkou hokejovej haly Santa Giulia v Miláne. Uviedli to v tlačovom vyhlásení.
Výkonný riaditeľ organizačného výboru Andrea Varnier ale tiež skonštatoval, že štadión necelé štyri týždne pred štartom olympiády napriek tomu ešte vyžaduje veľa práce.
Talianska tlač poukazuje na technické problémy, ktoré sa vyskytli počas skúšobného víkendu.
Hala Santa Giulia, kde sa budú hrať hokejové zápasy, patrí medzi olympijské stavby, ohľadom ktorých panujú najväčšie pochybnosti týkajúce sa včasného dokončenia a funkčnosti zariadenia. Od piatka do nedele sa v nej konali prvé hokejové zápasy.
Varnier uviedol, že zápasy poslúžili na testovanie hracej plochy, ktorá sa podľa neho "ukázala na vysokej úrovni".
S príchodom niekoľko tisíc ľudí navyše organizátori otestovali prepravu na štadión, ktorá závisí od kyvadlovej dopravy medzi zariadením a stanicami metra. "Aj s týmto sme veľmi spokojní," uviedol Varnier.
Odovzdanie štadióna je naplánované na 25. januára. "Vieme, že na aréne je ešte veľa práce," poznamenal manažér. Predseda Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luc Tardif po skúšobnom víkende však vyhlásil, že je spokojný s tým, čo videl.
Články v tlači vyznievajú menej pochvalne. Talianske médiá poukazujú predovšetkým na technické problémy s ľadom, ktoré sa vyskytli v prvý skúšobný deň. Kvôli trhlinám bolo nutné na niekoľko minút prerušiť jeden zo zápasov.
Podľa denníka La Repubblica sa návštevníci sťažovali aj na zlý orientačný systém. List poukazuje na to, že vo vnútri haly nie sú práce na zázemí pre športovcov ani divákov zďaleka dokončené.
Hala Santa Giulia nie je primárne stavaná pre hokejové zápasy. Tento šport je v Taliansku málo populárny a veľký štadión by sa zrejme neuživil. V hale by sa v budúcnosti mali konať koncerty či iné veľké kultúrne podujatia.
Podľa talianskej tlače stavba tiež stála výrazne viac peňazí, ako sa pôvodom predpokladalo. Prvé olympijské hokejové stretnutia sa majú na štadióne odohrať 5. februára.