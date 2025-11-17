Tamáši pri gólovej kanonáde exceloval. Škorvánek dovolil súperovi skórovať iba raz

Alex Tamáši (vľavo) oslavuje gól so spoluhráčmi.
Alex Tamáši (vľavo) oslavuje gól so spoluhráčmi. (Autor: Mountfield HK/Facebook)
TASR|17. nov 2025 o 20:44
Pri jedinom domácom presnom zásahu asistoval Viliam Čacho.

Česká extraliga - 23. kolo

HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

Góly: 16. Plášek (Čacho) - 6. Radil, 16. Klíma (Tamáši), 27. Melancon, 34. Tamáši, 45. Klíma, 47. Tamáši, 52. Pavlík (Tamáši)

/S. Škorvánek (Hradec Králové) odchytal celý zápas/

OLOMOUC. Hokejisti Mountfieldu Hradec Králové triumfovali v pondelkovom zápase 23. kola najvyššej českej súťaže na ľade Olomouca jednoznačne 7:1.

Za hostí bol pri víťazstve v bránke Slovák Stanislav Škorvánek, dvoma gólmi a dvoma asistenciami sa prezentoval útočník Alex Tamáši.

    dnes 20:44
