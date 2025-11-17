Tamáši pri gólovej kanonáde exceloval. Škorvánek dovolil súperovi skórovať iba raz

Česká extraliga - 23. kolo
HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)
Góly: 16. Plášek (Čacho) - 6. Radil, 16. Klíma (Tamáši), 27. Melancon, 34. Tamáši, 45. Klíma, 47. Tamáši, 52. Pavlík (Tamáši)
/S. Škorvánek (Hradec Králové) odchytal celý zápas/
OLOMOUC. Hokejisti Mountfieldu Hradec Králové triumfovali v pondelkovom zápase 23. kola najvyššej českej súťaže na ľade Olomouca jednoznačne 7:1.
Za hostí bol pri víťazstve v bránke Slovák Stanislav Škorvánek, dvoma gólmi a dvoma asistenciami sa prezentoval útočník Alex Tamáši.
Pri jedinom domácom presnom zásahu asistoval Viliam Čacho.