Na farme sa mu darilo, ale šancu v NHL nedostal. Okuliar sa vracia do Európy

Dvadsaťpäťročný útočník sa dohodol so štvornásobným majstrom tamojšej súťaže na dvojročnej zmluve.

V základnej časti nižšej zámorskej súťaže AHL odohral 69 zápasov a zaznamenal 41 bodov (19+22). S Checkers postúpil v play off až do finále, no v boji o Calderov pohár prehral s Abbotsford Canucks 2:4 na zápasy. Slovák nazbieral v 18 dueloch „vyraďovačky“ spolu osem bodov (4+4).