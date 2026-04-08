V bufetoch sa minuli hamburgery a hráčom nosili pizzu. V najdlhšom zápase hral aj Slovák

Hokejové play off ponúka aj takéto rarity. Ak musí o víťazovi rozhodnúť predĺženie, zápas sa občas zmení na hokejový maratón, počas ktorého dostanú zabrať hráči, ale aj fanúšikovia.
Vo švédskej najvyššej hokejovej súťaži odštartovalo v utorok semifinále play-off. Prvý zápas odohrala Skellefteå s Luleou a tento duel sa zapísal do histórie ako najdlhší v súťaži.
Domáce mužstvo vyhralo základnú časť a favoritom je aj v tejto sérii. Hostia sú však obhajcovia titulu.
Vyrovnaný zápas išiel za stavu 3:3 do predĺženia a na víťazný gól fanúšikovia čakali veľmi dlho. V SHL sa v tejto fáze play-off hrá, až kým nepadne rozhodujúci zásah.
Pri víťaznom góle boli súperi šiesti
Ten padol z hokejky útočníka Skelleftey Andreasa Johnsona v 123. minúte stretnutia. Ukončil tak najdlhší zápas v histórii súťaže a svojmu tímu dal v sérii vedenie 1:0.
„Nevidel som, ako puk došiel do bránky, ale počul som každého kričať. Je to dobrý pocit odísť víťazne z takéhoto zápasu,“ hovoril strelec rozhodujúceho gólu.
„Mal som pocit, že sa to už ani neskončí," dodal hrdina duelu.
Zaujímavosťou je, že v čase gólu mala Luleå na ľade až šesť korčuliarov.
Ďalší zápas v sérii je na programe vo štvrtok.
Ak by som si dal pizzu, nevedel by som sa hýbať
Za domácich nastúpil aj slovenský útočník Oliver Okuliar, ktorý na ľade strávil 35 minút a 45 sekúnd. V stretnutí nebodoval.
Najvyťaženejší bol 37-ročný obranca hostí Erik Gustafsson, ktorý odohral 46:24 min.
Veľa práce mali aj brankári a to najmä hosťujúci. Išlo na neho až 53 striel. Domáci gólman čelil 38 pokusom.
Na hráčoch bolo cítiť vyčerpanie a aj v bufetoch na štadióne už došli hamburgery.
Zápas, ktorý sa začal o 19:00, trval takmer päť hodín. Víťazný výkrik domácich priaznivcov nastal až dve minúty pred polnocou, v čase 23:58.
Hráči absolvovali až šesť prestávok a počas nich im do šatní doniesli aj pizzu. Väčšina z hokejistov ju však nechcela a radšej si dodávala energiu inými spôsobmi.
„Zjedol som veľa banánov. Ak by som si dal pizzu, celé telo by mi oťaželo a nevedel by som sa hýbať,“ povedal Johnson.
Absolútny rekord vo Švédsku držia ženy
Zápas sa hral až na sedem „tretín“ a trval 122 minút a 18 sekúnd. Uplynulý rekord vydržal 29 rokov, Leksand hral s Färjestadom 119 minút a 16 sekúnd.
Zaujímavosťou je, že pre Luleu to bol už druhý veľmi dlhý zápas v aktuálnom ročníku. 29. marca vo štvrťfinále s Frölundou rozhodli o výhre vo štvrtom zápase až v 118. minúte a odohrali tretí najdlhší duel súťaže.
Utorkové stretnutie však nebolo najdlhšie vo Švédsku.
2. marca 2025 sa v ženskej SDHL odohralo dlhé predĺženie v rozhodujúcom zápase baráže medzi Leksandom a Färjestadom.
Zápas trval až 156 minút a 19 sekúnd. Färjestad vyhral 2:1 a rovnakým spôsobom ovládol aj sériu a vybojoval si miesto medzi elitou.
Najdlhší zápas na svete sa hral do hlbokej noci
Najdlhší hokejový zápas na svete sa odohral v Nórsku v roku 2017 a trval 217 minút a 14 sekúnd. Rozhodlo až ôsme predĺženie. Duel sa začal o 18. hodine a skončil sa o 2:32 v noci. Storhamar vyhral nad Spartou Sarpsborg 2:1.
Rekord v NHL držia hráči Detroitu Red Wings a Montrealu Maroons. V roku 1936 hrali 176 minút a 30 sekúnd a Red Wings zvíťazili 1:0.
Pamätný je aj duel Hradca Králové a Vítkovíc v českej extralige z roku 2023. Trval 138 minút a 51 sekúnd a Vítkovice si uchmatli triumf 2:1.
Na Slovensku je najdlhší zápas súboj Dubnice so Skalicou v play-off Slovenskej hokejovej ligy 2025. Bol to duel číslo 7 a trval 129 minút a 46 sekúnd. Skalica vyhrala 2:1 a postúpila do finále.