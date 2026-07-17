Blues myslia výmenu útočníka vážne. Uzavreli s ním lukratívnu zmluvu

Connor McMichael.
Connor McMichael. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. júl 2026 o 16:58
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V uplynulej sezóne zaznamenal v drese Capitals 14 gólov a 46 bodov v 78 zápasoch.

Klub zámorskej hokejovej NHL St. Louis Blues podpísal s Connorom McMichaelom nový šesťročný kontrakt v celkovej hodnote 40,5 milióna dolárov.

Dvadsaťpäťročný útočník bude zarábať 6,75 milióna dolárov za sezónu, pričom obe strany sa dohodli ešte pred plánovanou arbitrážou.

McMichael prišiel do St. Louis v júni výmenou z Washingtonu Capitals spolu s útočníkom Miltonom Gastrinom a voľbou v drafte za Jordana Kyroua.

V uplynulej sezóne zaznamenal v drese Capitals 14 gólov a 46 bodov v 78 zápasoch. Kanadský krídelník mal za sebou dvojročný kontrakt v hodnote 4,2 milióna dolárov s priemerným ročným platom 2,1 milióna.

Výraznejšie sa presadil v sezóne 2024/2025, keď v prvých dvoch útokoch Washingtonu nazbieral 26 gólov a 57 bodov v 82 stretnutiach.

Washington si McMichaela vybral z 25. miesta draftu NHL v roku 2019. V profilige odohral 315 zápasov, v ktorých strelil 67 gólov a nazbieral 154 bodov.

Na juniorskom svetovom šampionáte reprezentoval Kanadu dvakrát, pričom v roku 2020 získal zlato a o rok neskôr striebro.

NHL

Connor McMichael.
Connor McMichael.
Blues myslia výmenu útočníka vážne. Uzavreli s ním lukratívnu zmluvu
dnes 16:58
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