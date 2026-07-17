Montreal podpísal novú zmluvu s kanadským centrom. Klub aj hráč sa tak vyhli arbitráži

Hokejový útočník Kirby Dach podpísal v NHL novú ročnú zmluvu s Montrealom na 3,6 milióna dolárov (približne 75 miliónov korún).
Dvadsaťpäťročný kanadský center, ktorý bol chráneným voľným hráčom, vďaka tomu nemusí k arbitráži. Canadiens o dohode informovali na webe.
Spoluhráč Juraja Slafkovského kvôli rôznym zraneniam odohral za posledné tri sezóny len 96 zápasov základnej časti, v tej poslednej nastúpil do 37 stretnutí a pripísal si 15 bodov za osem gólov a sedem asistencií.
Za 19 duelov v play-off pridal štyri góly a jednu asistenciu. Po skončení ročníka mu vypršal štvorročný kontrakt na 13,45 milióna dolárov.
Trojka draftu z roku 2019, keď si Dacha vybralo Chicago, má v základnej časti NHL dokopy na konte 306 štartov a 136 bodov (51 + 85). V 28 zápasoch play-off nastrieľal Dach päť gólov a šesť prihrávok.