Montreal podpísal novú zmluvu s kanadským centrom. Klub aj hráč sa tak vyhli arbitráži

Kirby Dach.
Kirby Dach. (Autor: SITA/The Canadian Press via AP)
ČTK|17. júl 2026 o 10:22
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Spoluhráč Juraja Slafkovského kvôli rôznym zraneniam odohral za posledné tri sezóny len 96 zápasov.

Hokejový útočník Kirby Dach podpísal v NHL novú ročnú zmluvu s Montrealom na 3,6 milióna dolárov (približne 75 miliónov korún).

Dvadsaťpäťročný kanadský center, ktorý bol chráneným voľným hráčom, vďaka tomu nemusí k arbitráži. Canadiens o dohode informovali na webe.

Spoluhráč Juraja Slafkovského kvôli rôznym zraneniam odohral za posledné tri sezóny len 96 zápasov základnej časti, v tej poslednej nastúpil do 37 stretnutí a pripísal si 15 bodov za osem gólov a sedem asistencií.

Za 19 duelov v play-off pridal štyri góly a jednu asistenciu. Po skončení ročníka mu vypršal štvorročný kontrakt na 13,45 milióna dolárov.

Trojka draftu z roku 2019, keď si Dacha vybralo Chicago, má v základnej časti NHL dokopy na konte 306 štartov a 136 bodov (51 + 85). V 28 zápasoch play-off nastrieľal Dach päť gólov a šesť prihrávok.

NHL

Kirby Dach.
Kirby Dach.
Montreal podpísal novú zmluvu s kanadským centrom. Klub aj hráč sa tak vyhli arbitráži
dnes 10:22
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