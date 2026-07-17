Kanadský obranca ostáva verný Philadelphii. Podpísal nový kontrakt

Jamie Drysdale.
Jamie Drysdale. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. júl 2026 o 23:21
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V uplynulej sezóne zaznamenal osem gólov a 24 asistencií.

Kanadský hokejový obranca Jamie Drysdale bude naďalej obliekať dres Philadelphie Flyers.

S vedením klubu NHL sa dohodol na novom štvorročnom kontrakte v hodnote 26 miliónov USD. V uplynulej sezóne zaznamenal osem gólov a 24 asistencií.

„Sme nadšení, že Jamie bude aj v ďalších rokoch dôležitou súčasťou našej organizácie. Tvrdo na sebe pracuje a v minulom ročníku potvrdil veľký progres.

Sme presvedčení, že najlepšie hokejové roky má ešte iba pred sebou," citovala AP slová Daniela Brierea, generálneho manažéra Philadelphie.

NHL

Jamie Drysdale.
Jamie Drysdale.
Kanadský obranca ostáva verný Philadelphii. Podpísal nový kontrakt
pi 23:21
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