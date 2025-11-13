Okuliar si pôsobenie vo Švédsku užíva. Pri jasnom víťazstve svojho tímu dvakrát skóroval

Oliver Okuliar.
Oliver Okuliar. (Autor: Facebook - Skellefteå AIK Hockey)
TASR|13. nov 2025 o 21:47
ShareTweet0

Pripísal si aj asistenciu.

ŠTOKHOLM. Slovenský hokejista Oliver Okuliar bol jednou z hlavných postáv štvrtkového zápasu švédskej SHL Skelleftea - Timra (5:0).

Na jednoznačnom víťazstve domáceho tímu sa podieľal dvoma gólmi, ku ktorým pridal aj jednu asistenciu.

Okuliar asistoval v druhej tretine pri treťom zásahu Skelleftey a potom sám pridal štvrtý a piaty gól domácich. Dvadsaťpäťročný reprezentačný útočník si v zápase pripísal aj dva plusové body a inkasoval tri dvojminútové tresty.

Po 19 dueloch sezóny má na konte 13 kanadských bodov za osem gólov a päť asistencií. Jeho Skelleftea si v tabuľke upevnila tretie miesto, Timra je šiesta.

Tabuľka švédskej SHL

SHL - Svenska hockeyligan

    Oliver Okuliar.
    Oliver Okuliar.
    Okuliar si pôsobenie vo Švédsku užíva. Pri jasnom víťazstve svojho tímu dvakrát skóroval
    dnes 21:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»Švédsko»SHL - Svenska hockeyligan»Okuliar si pôsobenie vo Švédsku užíva. Pri jasnom víťazstve svojho tímu dvakrát skóroval