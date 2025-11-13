Okuliar si pôsobenie vo Švédsku užíva. Pri jasnom víťazstve svojho tímu dvakrát skóroval

ŠTOKHOLM. Slovenský hokejista Oliver Okuliar bol jednou z hlavných postáv štvrtkového zápasu švédskej SHL Skelleftea - Timra (5:0).
Na jednoznačnom víťazstve domáceho tímu sa podieľal dvoma gólmi, ku ktorým pridal aj jednu asistenciu.
Okuliar asistoval v druhej tretine pri treťom zásahu Skelleftey a potom sám pridal štvrtý a piaty gól domácich. Dvadsaťpäťročný reprezentačný útočník si v zápase pripísal aj dva plusové body a inkasoval tri dvojminútové tresty.
Po 19 dueloch sezóny má na konte 13 kanadských bodov za osem gólov a päť asistencií. Jeho Skelleftea si v tabuľke upevnila tretie miesto, Timra je šiesta.