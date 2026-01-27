Stal sa z neho spoľahlivý obranca. Malinski podpísal s Coloradom novú zmluvu

Sam Malinski
Sam Malinski (Autor: SITA/AP)
TASR|27. jan 2026 o 19:57
Ročne zarobí takmer 5 miliónov dolárov.

Americký hokejový obranca Sam Malinski sa dohodol s klubom NHL Colorado Avalanche na novom štvorročnom kontrakte v celkovej hodnote 19 miliónov dolárov. Ročne tak v priemere zarobí 4,75 milióna USD.

Dvadsaťsedemročný Malinski si finančne polepší, v prebiehajúcej sezóne má plat 1,4 mil. dolárov. Ak by nepredĺžil zmluvu, stal by sa 1. júla voľným hráčom.

Malinski odohral v aktuálnom ročníku 50 stretnutí, pričom si stanovil nové osobné maximá v počte asistencií (21) i bodov (24).

V priemere odohral 16:43 minút na zápas, nazbieral aj 26 plusových bodov. V Denveri ťahá svoju tretiu sezónu.

„Sam je tvrdo pracujúci obranca, ktorý skvele korčuľuje a narába s pukom. Jeho zodpovedný prístup k defenzívnym činnostiam z neho robí zadáka, na ktorého sa dá spoľahnúť. Sme nadšení, že ho bude mať pod zmluvou aj ďalšie štyri sezóny,“ uviedol pre klubový web generálny manažér „lavín“ Chris MacFarland.

NHL

