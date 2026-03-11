Hrozivé chvíle v susednej lige. Kanadský hokejista skolaboval, museli ho oživovať

Po úspešnej resuscitácii bol odvezený do nemocnice.

Utorňajšie stretnutie medzinárodnej ICE Hockey League medzi Klagenfurtom a Fehérvárom sa nedohralo kvôli kolapsu domáceho hráča Jordana Murrayho.

Kanadský obranca sa bez cudzieho zavinenia zrútil na ľad a musel byť oživovaný. Pri vedomí bol potom odvezený do nemocnice.

Tridsaťtriročný Murray skolaboval priamo pred striedačkami v 18. minúte zápasu.

Podľa rakúskeho denníka Kurier sa oňho lekári starali zhruba desať minút, počas ktorých bol hráč trikrát resuscitovaný. Keď nadobudol vedomie, dostal infúziu a bol odvezený do nemocnice.

Po emotívne náročných chvíľach pre všetkých aktérov bol úvodný duel štvrťfinálovej série za stavu 1:0 pre domácich prerušený a odložený na neurčito.

Murray, ktorý má za sebou niekoľko sezón v nižšej zámorskej AHL, hrá v Európe od roku 2020. Pred Klagenfurtom pôsobil v KHL, švédskej a nemeckej lige.

