Slovenská osemnástka nemala šancu. Bývalý prvoligista rozhodol už v prvej tretine

HC Nové Zámky - JOJ ŠPORT Slovensko 18 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)
Góly: 1. White (Czuczor, Čajkovič), 9. Korím (Csányi, Šutý), 13. Kodhaj (Čajkovič, Šuty), 18. Korím (Sulík), 22. Frankovič (Czuczor, Olson), 60. Sulík (Kodhaj, Jombík) - 29. Ondrejčák (Repka)
Rozhodovali: Zelený, Hlinka - Lepieš, Rehák, vylúčení: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 467
N. Zámky: Dubek - Krchňavý, Olson, Čajkovič, Korím, Vaverčák, Melicher, Jombík - Paul, Czuczor, White - Csányi, Šutý, Štrauch - Šuty, Kohút, Frankovič - Kodhaj, Sulík, Molnár
SR U18: Hrenák - Hazucha, Syrný, Stančík, Dedík, Vrtiel, Somík - Pisarčík, Šimko, Kizák - Karšay, Macák, Ondrejčák - Kopačka, Obušek, Repka - Beľák, Rajnoha, Regináč
NOVÉ ZÁMKY. Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili vo štvrtkovom vloženom zápase Tipos SHL nad mladíkmi z tímu JOJ ŠPORT Slovensko 18 vysoko 6:1.