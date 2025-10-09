Slovenská osemnástka nemala šancu. Bývalý prvoligista rozhodol už v prvej tretine

Slovenskí hokejisti do 18 rokov.
Slovenskí hokejisti do 18 rokov. (Autor: SZĽH/pj)
TASR|9. okt 2025 o 14:16
Slovenskí mladíci napokon inkasovali poltucet.

Tipos SHL - vložený zápas

HC Nové Zámky - JOJ ŠPORT Slovensko 18 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)

Nové Zámky - JOJ ŠPORT Slovensko 18 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)

Góly: 1. White (Czuczor, Čajkovič), 9. Korím (Csányi, Šutý), 13. Kodhaj (Čajkovič, Šuty), 18. Korím (Sulík), 22. Frankovič (Czuczor, Olson), 60. Sulík (Kodhaj, Jombík) - 29. Ondrejčák (Repka)

Rozhodovali: Zelený, Hlinka - Lepieš, Rehák, vylúčení: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0

Diváci: 467

N. Zámky: Dubek - Krchňavý, Olson, Čajkovič, Korím, Vaverčák, Melicher, Jombík - Paul, Czuczor, White - Csányi, Šutý, Štrauch - Šuty, Kohút, Frankovič - Kodhaj, Sulík, Molnár

SR U18: Hrenák - Hazucha, Syrný, Stančík, Dedík, Vrtiel, Somík - Pisarčík, Šimko, Kizák - Karšay, Macák, Ondrejčák - Kopačka, Obušek, Repka - Beľák, Rajnoha, Regináč

NOVÉ ZÁMKY. Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili vo štvrtkovom vloženom zápase Tipos SHL nad mladíkmi z tímu JOJ ŠPORT Slovensko 18 vysoko 6:1.

