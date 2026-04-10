Slováci začnú prípravu so štyrmi nováčikmi. Gro tvoria hráči zo Slovenska a Česka

Štyria nováčikovia figurujú v úvodnej nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na prípravu pred MS 2026.
V Topoľčanoch v dvojzápase proti Švajčiarsku si debut odkrútia obrancovia Luka Radivojevič, Jakub Meliško a útočníci Matúš Spodniak, Matúš Vojtech. Duely sú na programe 16. a 17. apríla.
Tréner Vladimír Országh nominoval na úvodný zraz výrazne omladený tím, zložený prevažne z hráčov z najvyššej domácej súťaže a českej extraligy, ktorým sa skončili klubové povinnosti v play-off.
Keďže niektorí sú bez hokeja dlhší čas, ešte pred oficiálnym štartom prípravy, ktorý je na programe v pondelok 13. apríla, zorganizoval hlavný kouč Vladimír Országh krátky trojdňový kemp v Bratislave.
„Nepovedal by som, že je to neoficiálna akcia. Stále je pod hlavičkou zväzu. Som rád, že veľa chalanov prijalo ponuku a prišlo.
Niektorí neboli dlhšie na ľade, pretože buď vypadli vo štvrťfinále, alebo ešte skôr, a to je dôvod, prečo sme kemp organizovali. V Topoľčanoch počas ostrého zrazu už chceme byť dobre nachystaní,“ avizoval hlavný tréner Vladimír Országh.
Ďaloga sa zotavuje
Na kempe v Bratislave sa zúčastnilo dovedna 20 hráčov. Všetci sa zídu na zraze v Topoľčanoch, do celkového počtu 23 ich doplnia skúsený obranca Marek Ďaloga a duo libereckých útočníkov Servác Petrovský, Martin Faško-Rudáš.
„Ďaloga je stále v rekonvalescencii zo zranenia. Bude s nami v Topoľčanoch, zapojí sa do tréningu, ale do zápasov ešte nie. Bude v pozícii ôsmeho obrancu, hrať budeme na sedem.
Veríme, že bude čím skôr v poriadku, pretože počítame s ním do ďalšieho bloku,“ uviedol na adresu obrancu so 114 reprezentačnými štartmi šéf reprezentačnej striedačky.
V nominácii zatiaľ nefiguruje meno Kristiána Pospíšila. Aj on laboruje so zranením, s ktorým hral praktický celú sezónu. Po jej konci potreboval na jeho doliečenie dlhšiu rehabilitáciu.
„Kristián trénuje individuálne, mal by sa k nám pripojiť 29. apríla. Veríme, že od tohto dátumu bude pripravený ísť do zápasov,“ ozrejmil Országh.
Kvarteto nováčikov
V prvej nominácii figuruje kvarteto nováčikov. Obranca Meliško zaujal svojimi výkonmi v Michalovciach, kde patril nielen počas play off k stabilným postavám defenzívy.
Radivojevič má za sebou premiérovú sezónu v americkej univerzitnej súťaži NCAA v drese Boston College.
Vekom ešte junior v minulosti zaujal na šampionátoch do 18 a 20 rokov, aj preto mu trénerský štáb mužskej reprezentácie dal šancu v úvode prípravy.
Útočník Spodniak sa po 11 sezónach v zámorí vrátil na Slovensko a v drese Michaloviec patril k najproduktívnejším Slovákom v súťaži. V 61 dueloch nazbieral dovedna 42 bodov.
Mladý, ešte len 20-ročný Vojtech si v uplynulých troch sezónach razil cestu v tíme Liptovského Mikuláša. V tejto sezóne dokonale využil väčší priestor a zaknihoval 36 bodov v 59 dueloch.
„Chceme vidieť v akcii mladých hráčov, ktorí malú dobrú sezónu a počas nej si nomináciu zaslúžili. Bohužiaľ, keďže išlo o olympijskú sezónu, nemali sme veľa času a príležitostí ich vyskúšať skôr. Teraz nastala chvíľa, aby dostali šancu.
Čakajú nás dva zápasy proti Švajčiarom. Tí hrajú doma majstrovstvá sveta, budú mať dobré mužstvo. Očakávam už od začiatku prípravy veľmi slušné zloženie kádra z ich strany a vysokú náročnosť,“ dodal Országh podľa hockeyslovakia.sk.
Nominácia SR na prípravný dvojzápas proti Švajčiarsku
Brankári: Eugen Rabčan (HC MONACObet Banská Bystrica), Roman Rychlík (Vlci Žilina)
Obrancovia: Marek Ďaloga (HC Kometa Brno), Marek Korenčík (Vlci Žilina), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Rayen Petrovický (HC Olomouc), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Dávid Romaňák, Adam Žiak (obaja HK Spišská Nová Ves)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF), Roman Faith (HC MONACObet Banská Bystrica), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Adrián Holešinský (HC Motor České Budějovice), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Andrej Kukuča (HC MONACObet Banská Bystrica), Patrik Marcinek (HKM Zvolen), Oleksij Myklucha (HC MONACObet Banská Bystrica), Servác Petrovský (Bílí Tygři Liberec), Matúš Spodniak (HK Dukla Michalovce), Marek Valach (HC MONACObet Banská Bystrica), Matúš Vojtech (HK 32 Liptovský Mikuláš)