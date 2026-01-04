Stavjaňa symbolicky uspel na známom mieste. Využili sme to, čo nám ponúkli, povedal

Prvého víťazstva na striedačke HKM Zvolen sa dočkal skúsený český hokejový tréner Antonín Stavjaňa. Symbolicky uspel v sobotňajšom súboji 35. kola Tipsport ligy na ľade HK Nitra (5:3), na mieste, kde strávil takmer 10 sezón a vyhral s „corgoňmi“ oba majstrovské tituly.
Zvolenčania sa pod Zoborom nakopli po troch prehrách, podľa priebehu hry a slov domáceho kormidelníka Andreja Kmeča si mohli Nitrania za prehru sami.
Stavjaňa sa postavil na hosťujúcu striedačku nitrianskeho štadióna prvýkrát od októbra 2011. Vtedy sa ako tréner Košíc prizeral prehre svojho tímu s Nitrou (2:3) a o mesiac neskôr u „oceliarov“ skončil. Následne ho od roku 2012 čakali tri ročníky pod Zoborom, ktoré zakončil historicky prvým titulom na jar 2016.
VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Zvolen
Do Nitry sa vrátil ešte dvakrát po pôsobení v Česku, pričom do rodnej krajiny zamieril opäť po zisku druhej majstrovskej trofeje s Nitranmi v roku 2024. „Vedel som, že idem na miesto, ktoré dobre poznám,“ reagoval na duel v Nitre v roli hosťujúceho kouča, no jeho pocity neboli nijak odlišné od bežného zápasu:
„Mám tu rozrobenú nejakú prácu a potrebujeme to zvládnuť a body zbierať. Sme v situácii, keď trochu bojujeme sami so sebou a potrebujeme získať stabilitu na hokejky.“
Domáci tím viedol po úvodnom dejstve 2:0 po góloch Mateja Pauloviča a Sebastiána Čederleho, od prostrednej časti hry však kopil individuálne chyby v defenzíve a chýbala mu energia.
Využili sme to, čo nám ponúkli
Hostia viackrát dokázali uspieť kolmou prihrávkou za obranu Nitry a dostávali sa do únikov. „Využili sme to, čo nám ponúkli,“ skonštatoval Stavjaňa, ktorého tím práve po jednom z únikov naklonil momentum definitívne na stranu hostí.
Stalo sa tak v 45. minúte, keď stredom obrany prešiel hosťujúci útočník Cole Cassels, fauloval ho obranca Marko Stacha a Peter Zuzin premenil nariadené trestné strieľanie na svoj druhý gól v stretnutí.
Autorom rozhodujúceho presného zásahu bol Marek Hecl a v 60. minúte ešte do prázdnej bránky skompletizoval hetrik Zuzin.
Kmeč bol po zápase sklamaný z výkonu svojich zverencov a viackrát dal do popredia netímovú hru.
Zápas sme si prehrali sami
„Podľa môjho názoru sme si zápas prehrali sami. Za stavu 2:0 sme začali robiť nepochopiteľné veci, hrali sme komplikovane, netímovo, zložito a všetko sa nabaľovalo,“ povedal nitriansky lodivod, ktorého mužstvo je najlepšie na klziskách súperov, no doma mu patrí až 9. priečka a Nitrania opakujú často rovnaké individuálne chyby.
„Za mňa je to netímové tým spôsobom, že hráči by si chceli hrať akoby na svoje 'triko'. V tomto zápase bolo 2:0 a asi si mysleli, že bude 4:0 či 5:0, ale opak je vždy pravdou,“ doplnil a vyjadril sa, že problémy nezostanú nepovšimnuté:
„Už to riešime, ale to si necháme u seba v kabíne, že akým spôsobom. Chceme to odstrániť. Nás vždy zápas stiahne nesprávnym smerom, chceme si ho iba zahrať a nie dohrať do víťazného konca správnym štýlom.“