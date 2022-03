Nitra zlyhala v koncovke, iba druhý raz v sezóne nestrelila ani gól

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Prvý gól súpera nás zmrazil. Poprad bol v zápase rozhodnejší, my sme mali slabší pohyb. Musíme sa z toho vyspať, ukážeme si, čo máme robiť. Zajtrajší zápas musí vyzerať inak."

Martin Hrnčár, tréner Popradu: "Výborný brankár, výborná obrana, perfektný pohyb. Dodržiavali sme to, čo sme si povedali. Zvládli sme výborne oslabenia, dali sme aj gól z presilovky, keď sme to potrebovali. Dobre ja najeme a vyspíme a s čistou hlavou ideme opäť do práce."