Popradčanov hneval verdikt z predĺženia. Bjalončík: To je už zvykom na tomto štadióne

NITRA. Hokejisti Nitry majú za sebou najideálnejší vstup do štvrťfinále play off Tipos extraligy.

Mužstvo trénera Jána Šimka malo lepší pohyb ako v pondelok, pôsobilo sebavedomejšie a zlepšilo defenzívnu hru. Vpredu sa hostia sústredili najmä na brejkové situácie. Už v prvom dejstve ich mali viacero.

"Hokej je hra chýb, občas puk skočí, niečo sa stane. To sú veci, ktoré sa dejú. My sme to však vynahradili a vyhrali sme. Vedeli sme, že to nebude ľahké a bude to úplne iný zápas ako v pondelok," uviedol po druhom súboji domáci útočník Samuel Buček.

