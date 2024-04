Nitra to mala skvele rozohrané. Michalovce však zabrali v tom správnom čase

Tipos extraliga - semifinále play-off, 3. zápas

Nitre vyšiel vstup do tretej časti a po dvoch využitých početných výhodách viedli opäť o dva góly. Zdalo sa, že presné zásahy Hrnku a Jacksona definitívne zlomia odpor hostí, tí však nezložili zbrane.

V priebehu 79 sekúnd sa o vyrovnanie postarali Kabáč so Solenským. Domáca striedačka zareagovala výmenou na brankára - Aittokallia nahradil Kašík.

Ani to však nezastavilo rozbehnutých hostí, ktorí využili momentum a školácku chybu Cottona potrestal Valach - 4:5. Zaskočení Nitrania v závere ešte vrhli všetko do útoku, no počas hry bez brankára sa v pásme neusadili.