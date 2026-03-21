Buček zariadil prvý bod v sérii pre Nitru. V tretej tretine sme trochu poľavili, priznal

Hokejisti Nitry sa nadreli na svoj prvý bod vo štvrťfinále play off Tipsport ligy. „Corgoni“ zdolali najnižšie nasadený tím vyraďovačky HK Dukla Michalovce v úvodnom stretnutí série až gólom Samuela Bučeka v 69. minúte predĺženia.
Dvadsaťsedemročný útočník sa v nabitej zostave Nitry dokonca nezmestil do presilovkových formácií. Buček rozhodnutiu rozumel a záujmy tímu postavil pred tie osobné.
Domáci boli v úvodných dvoch tretinách podľa očakávaní aktívnejší smerom dopredu. V úvodnom dejstve však nedokázali skórovať a v prostrednej časti hry sa pustili do gólovej naháňačky so Zemplínčanmi.
Všetko odštartoval rýchly gól najproduktívnejšieho hosťujúceho útočníka Jordana Martela, ktorý sa presadil už po 22 sekundách. Stav v prospech domácich otočili Zach Osburn s Bučekom, no Marc-Olivier Roy potvrdil kvality elitného michalovského útoku a vyrovnal.
„Ja si myslím, že sme hrali dobre. Mohli sme streliť góly už skôr. Michalovce potom využili z minima maximum,“ uviedol Buček.
V závere druhej tretiny opäť naklonil misky váh na nitriansku stranu Robby Jackson, no v úvode tretej sa znovu zopakoval scenár z 21. minúty.
Ešte o dve sekundy skôr ako Martel strelil gól jeho kolega z útoku Jake Virtanen. Presný zásah autora ôsmich bodov v uplynulých dvoch dueloch zmenil priebeh zápasu.
Dôležitosť momentu pociťoval už aj favorit, ktorý bol pozornejší.
Musíme hrať naplno
„V úseku hry sme v tretej tretine trochu poľavili. Je to však dobré pre nás, uvedomili sme si, že to nebude ľahké a musíme hrať naplno,“ povedal Buček, ktorý vplyvom zranení odohral v základnej časti iba 11 zápasov a v nich mal bilanciu šesť gólov a päť asistencií.
Buček absentoval v zostave Nitry aj od 14. januára a vrátil sa do nej až 1. marca na ľade Zvolena, kde skóroval a gól pridal aj v záverečnom stretnutí dlhodobej časti s Prešovom. Buček je teraz plne pripravený na najdôležitejšie obdobie sezóny a svoje nastavenie korunoval dvoma gólmi do siete Michaloviec.
Status hrdinu mu prischol po presnom zásahu v predĺžení, keď dosledoval ťažko prehľadnú situáciu pred bránkoviskom Vladimíra Glosára.
Máme prvý bod v sérii
„Podľa mňa sa to očakáva od každého z nás, pretože máme výborné mužstvo. Samozrejme, ako strelec, ktorý si myslím, že som, chcem dávať góly a som veľmi rád, že som ich aj dal.
Máme prvý bod v sérii a už sa chystáme na druhý zápas,“ poznamenal dlhodobý ťahúň nitrianskej ofenzívy.
Prekvapenie prišlo v momente, keď jeden z najnebezpečnejších ofenzívnych hráčov celej súťaže nefiguroval v presilovkovom rozostavení počas úvodných presilových hier Nitry.
Postupne sa však predstavil aj v tejto hernej činnosti, z ktorej gól v úvodnom dueli pod Zoborom nepadol.
Buček prijal rozhodnutie trénerského tímu na čele s Andrejom Kmečom: „Bolo to odkomunikované. Je tu veľa chalanov, ktorí si to zaslúžia a hrali tam celú sezónu. Ak sa nemýlim, skončili tretí v úspešnosti presiloviek.
Je to rozhodnutie trénerov a ja som ho rešpektoval, pretože nikto nie je viac ako mužstvo. Keď vyhodnotili, že to tak bolo najlepšie pre tím, tak je to okej. Potom prišiel signál, že tam mám ísť a robil som veci, ktoré viem.“
