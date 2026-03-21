Buček zariadil prvý bod v sérii pre Nitru. V tretej tretine sme trochu poľavili, priznal

Na snímke zľava Ján Marcinko (Michalovce) a Sebastian Čederle (Nitra).
Na snímke zľava Ján Marcinko (Michalovce) a Sebastian Čederle (Nitra). (Autor: TASR)
TASR|21. mar 2026 o 10:49
V 69. minúte predĺženia prekonal Glosára.

Hokejisti Nitry sa nadreli na svoj prvý bod vo štvrťfinále play off Tipsport ligy. „Corgoni“ zdolali najnižšie nasadený tím vyraďovačky HK Dukla Michalovce v úvodnom stretnutí série až gólom Samuela Bučeka v 69. minúte predĺženia.

Dvadsaťsedemročný útočník sa v nabitej zostave Nitry dokonca nezmestil do presilovkových formácií. Buček rozhodnutiu rozumel a záujmy tímu postavil pred tie osobné.

Domáci boli v úvodných dvoch tretinách podľa očakávaní aktívnejší smerom dopredu. V úvodnom dejstve však nedokázali skórovať a v prostrednej časti hry sa pustili do gólovej naháňačky so Zemplínčanmi.

Všetko odštartoval rýchly gól najproduktívnejšieho hosťujúceho útočníka Jordana Martela, ktorý sa presadil už po 22 sekundách. Stav v prospech domácich otočili Zach Osburn s Bučekom, no Marc-Olivier Roy potvrdil kvality elitného michalovského útoku a vyrovnal.

„Ja si myslím, že sme hrali dobre. Mohli sme streliť góly už skôr. Michalovce potom využili z minima maximum,“ uviedol Buček.

V závere druhej tretiny opäť naklonil misky váh na nitriansku stranu Robby Jackson, no v úvode tretej sa znovu zopakoval scenár z 21. minúty.

Ešte o dve sekundy skôr ako Martel strelil gól jeho kolega z útoku Jake Virtanen. Presný zásah autora ôsmich bodov v uplynulých dvoch dueloch zmenil priebeh zápasu.

Na snímke zľava Samuel Buček (Nitra) a Ján Marcinko (Michalovce) v 1. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport Ligy medzi HK Nitra - HK Dukla Michalovce.
Na snímke zľava Branislav Kubka (Michalovce), Josh Passolt (Nitra) a Vladimír Glosár (Michalovce) v 1. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport Ligy medzi HK Nitra - HK Dukla Michalovce.
Na snímke zľava Joshua Lawrence (Nitra) a Connor Welsh (Michalovce) v 1. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport Ligy medzi HK Nitra - HK Dukla Michalovce.
Na snímke zľava Ján Marcinko (Michalovce) a Sebastian Čederle (Nitra) v 1. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport Ligy medzi HK Nitra - HK Dukla Michalovce.
Na snímke zľava Jakub Meliško (Michalovce) a Jakub Lacka (Nitra) v 1. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport Ligy medzi HK Nitra - HK Dukla Michalovce.Na snímke zľava Matej Paulovič (Nitra) a brankár Vladimír Glosár (Michalovce) v 1. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport Ligy medzi HK Nitra - HK Dukla Michalovce.Na snímke zľava Branislav Kubka (Michalovce) a Robert Jackson (Nitra) v 1. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport Ligy medzi HK Nitra - HK Dukla Michalovce.

Dôležitosť momentu pociťoval už aj favorit, ktorý bol pozornejší.

Musíme hrať naplno

„V úseku hry sme v tretej tretine trochu poľavili. Je to však dobré pre nás, uvedomili sme si, že to nebude ľahké a musíme hrať naplno,“ povedal Buček, ktorý vplyvom zranení odohral v základnej časti iba 11 zápasov a v nich mal bilanciu šesť gólov a päť asistencií.

Buček absentoval v zostave Nitry aj od 14. januára a vrátil sa do nej až 1. marca na ľade Zvolena, kde skóroval a gól pridal aj v záverečnom stretnutí dlhodobej časti s Prešovom. Buček je teraz plne pripravený na najdôležitejšie obdobie sezóny a svoje nastavenie korunoval dvoma gólmi do siete Michaloviec.

Status hrdinu mu prischol po presnom zásahu v predĺžení, keď dosledoval ťažko prehľadnú situáciu pred bránkoviskom Vladimíra Glosára.

Máme prvý bod v sérii

„Podľa mňa sa to očakáva od každého z nás, pretože máme výborné mužstvo. Samozrejme, ako strelec, ktorý si myslím, že som, chcem dávať góly a som veľmi rád, že som ich aj dal.

Máme prvý bod v sérii a už sa chystáme na druhý zápas,“ poznamenal dlhodobý ťahúň nitrianskej ofenzívy.

Prekvapenie prišlo v momente, keď jeden z najnebezpečnejších ofenzívnych hráčov celej súťaže nefiguroval v presilovkovom rozostavení počas úvodných presilových hier Nitry.

Postupne sa však predstavil aj v tejto hernej činnosti, z ktorej gól v úvodnom dueli pod Zoborom nepadol.

Na snímke zľava Samuel Buček (Nitra) a Ján Marcinko (Michalovce) v 1. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport Ligy medzi HK Nitra - HK Dukla Michalovce.
Na snímke zľava Samuel Buček (Nitra) a Ján Marcinko (Michalovce) v 1. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport Ligy medzi HK Nitra - HK Dukla Michalovce. (Autor: TASR)

Buček prijal rozhodnutie trénerského tímu na čele s Andrejom Kmečom: „Bolo to odkomunikované. Je tu veľa chalanov, ktorí si to zaslúžia a hrali tam celú sezónu. Ak sa nemýlim, skončili tretí v úspešnosti presiloviek.

Je to rozhodnutie trénerov a ja som ho rešpektoval, pretože nikto nie je viac ako mužstvo. Keď vyhodnotili, že to tak bolo najlepšie pre tím, tak je to okej. Potom prišiel signál, že tam mám ísť a robil som veci, ktoré viem.“

Na snímke zľava Ján Marcinko (Michalovce) a Sebastian Čederle (Nitra).
Na snímke zľava Ján Marcinko (Michalovce) a Sebastian Čederle (Nitra).
Buček zariadil prvý bod v sérii pre Nitru. V tretej tretine sme trochu poľavili, priznal
dnes 10:49
